Non è che il bagagliaio è piccolo: non sai usarlo. Il metodo Tetris

Dacia e il campione di Tetris dispensano alcuni consigli su come sfruttare ogni cm2 del vano bagagli. Consigli banali, ma non troppo...

Figura tra le prime cause di litigi familiari, in casi estremi può portare anche al divorzio. È l'arte di riempire il bagagliaio della propria auto. Sino a quando gli oggetti da caricare sono pochi e soprattutto non sono ingombranti, tutti son capaci. È quando devi caricare valigie e borsoni di tutta quanta la famigliola intera, che si manifesta il gene dell'artista. Un gene del quale, tuttavia, tanti papà & mamma sarebbero mal equipaggiati. Niente panico. L'arte si impara. Basta affidarsi a un buon maestro. Fa forse al caso vostro un campione di Tetris? Dacia è convinta di sì.

BAULI DA INCUBO La divisione UK del marchio Dacia, un marchio che di viaggi e soprattutto viaggi outdoor un po' si intende, ha di recente commissionato una ricerca secondo la quale quasi un quarto (24%) degli automobilisti ammette di avere difficoltà a mettere tutto ciò di cui ha bisogno nel bagagliaio. Un utente su 8 (12%) ritiene che caricare l'auto sia la parte più stressante di un viaggio, mentre quasi uno su 5 (19%) ammette che, a causa di un oggetto imballato male, nascono spesso e volentieri aspre discussioni familiari. Finisce così che più di un utente su 5 (21%), in vista di viaggi vacanze, acquista un portapacchi. E se ne va a spasso con un materasso o una canoa che sporge dal tettuccio. Non il massimo.

ECCO L'ESPERTO! Per contribuire ad alleviare le ansie degli automobilisti in procinto di sottoporsi alla stressante routine di caricare il bagagliaio della propria auto, Dacia ingaggia il campione britannico di Tetris. Si chiama (in arte) DanV ed è il protagonista della simpatica fotogallery. A Tetris si era già ispirato anche Homer Simpson in una vecchia puntata della serie, ma ascoltare i consigli di un Tetris-professionista in carne ed ossa è molto più rassicurante. Sono consigli piuttosto semplici. Ma allora, se fossero così semplici, perché ogni volta sei in difficoltà? Ecco il ''semplice'' vademecum by DanV.

Rimani organizzato : proprio come in Tetris, riconoscere gli schermi e le forme che potresti incontrare è fondamentale. Identifica e classifica i tuoi oggetti per dimensione e tipo. In questo modo, saprai esattamente dove posizionare l'abbigliamento da spiaggia, gli snack e gli altri oggetti essenziali, assicurandoti che tutto si adatti perfettamente.

: proprio come in Tetris, riconoscere gli schermi e le forme che potresti incontrare è fondamentale. Identifica e classifica i tuoi oggetti per dimensione e tipo. In questo modo, saprai esattamente dove posizionare l'abbigliamento da spiaggia, gli snack e gli altri oggetti essenziali, assicurandoti che tutto si adatti perfettamente. Mantieni tutto compatto : in Tetris, la creazione di spazi vuoti può portare a situazioni difficili e l'imballaggio non è diverso. Comprimi oggetti flessibili come i vestiti per ridurre al minimo lo spazio che occupano. Massimizzando ogni centimetro del tuo bagaglio, puoi inserire più oggetti in spazi più piccoli senza lasciare spazi vuoti.

: in Tetris, la creazione di spazi vuoti può portare a situazioni difficili e l'imballaggio non è diverso. Comprimi oggetti flessibili come i vestiti per ridurre al minimo lo spazio che occupano. Massimizzando ogni centimetro del tuo bagaglio, puoi inserire più oggetti in spazi più piccoli senza lasciare spazi vuoti. Viaggia leggero: la matrice Tetris ha uno spazio limitato e sovraccaricarla può portare alla fine del gioco. Allo stesso modo, evita di mettere in valigia oggetti non necessari come giacche pesanti. Concentrati sul portare solo gli elementi essenziali e le necessità estive come pantaloncini e sandali per mantenere il tuo bagaglio leggero e maneggevole.



CARGO CAR La mini-guida Dacia nasce dal desiderio del marchio del Gruppo Renault di promuovere l'ampia capacità del bagagliaio dei modelli della propria gamma. Una proprietà che individua sicuramente il bagagliaio di Dacia Jogger, pratica MPV dal volume di carico che oscilla da 708 litri a 1.809 litri abbattendo il divanetto posteriore, ma ad esempio anche il bagagliaio di nuova Dacia Spring, citycar la cui capacità di carico spazia pur sempre da 308 litri a 1.004 litri. Certo, se si viaggia in sette sotto un tetto, mica è lecito pretendere che il baagliaio di una Spring sia sufficiente. Buon imballaggio a tutti e... sangue freddo, please.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/07/2024