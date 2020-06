TUTOR AUTOSTRADE, IL QUADRO COMPLETO DELL'ESTATE 2020

SICVE 2 - IL RISVEGLIO Per mesi hanno fotografato strisce di autostrada vuote e silenziose. Di tanto in tanto un Tir ad interrrompere quella monotonia spettrale, l'Autosole come la Transaustraliana. In giugno pure il traffico è di nuovo uscito dalla quarantena: carne al fuoco per il Tutor, un sistema che sarebbe bene ricordarsi essere sempre pronto a misurarti la temperatura, pardon la velocità. L'estate entra via via nel pieno, urge un ripassino sulla situazione dei controlli della velocità media sulla rete autostradale nazionale. Novità?

LA CARICA DEI 103 In realtà, stando alle comunicazioni della Polizia Stradale e di Autostrade per l'Italia, le più recenti nuove attivazioni di dispositivi Tutor sono ancora quelle del febbraio scorso. Poco prima che il Paese intero si fermasse, il network registrava 103 postazioni in funzione, per un totale di circa 1.060 km di carreggiata autostradale sotto sorveglianza. Autostrada A1 Milano-Napoli, Autostrada A4 Torino-Trieste e Autostrada A14 Bologna-Taranto le direttrici controllate con la capillarità maggiore. Ma il Tutor oggi vigila severo su ben 14 differenti autostrade, da Nord (A8 Milano-Varese) a Sud (A30 Salerno-Caserta), passando per il Centro (Grande Raccordo Anulare di Roma). E come sempre, non sai se nel momento in cui tu transiti le telecamere siano in servizio, oppure no. Qui sotto, l'elenco completo delle tratte, consultabile anche scaricando il documento ufficiale della Polizia di Stato allegato in calce. Oppure, dall'app MyWay di Autostrade per l'Italia.







(DIR. NORD)

Caserta Nord - Santa Maria Capuavetere

San Vittore - Cassino

Cassino - Pontecorvo

Colleferro - Valmontone

San Cesareo - Monteporzio

All. Raccordo Roma Nord - Ponzano Romano

Ponzano Romano - Magliano Sabina

Magliano - Sabina Orte

Firenzuola - Badia

Reggio Emilia - Campegine

Campegine - Parma

Modena Sud - Moderna Nord

Fidenza - Fiorenzuola

Fiorenzuola - Piacenza Sud

Piacenza Sud - Piacenza Nord

Casalpusterlengo - Lodi



(DIR. SUD)

Fidenza - All. A15

Modena Sud - All. A14

Badia - Firenzuola

Orte - Ponzano Romano

Ponzano Romano - All. Raccordo Roma Nord

All. A24 - All. Raccordo Roma Nord

All. A1 Roma Sud - Colleferro

Monteporzio - San Cesareo

Frosinone - Ceprano

San Vittore Caianello

Santa Maria Capuavetere - Caserta Nord



(DIR- OVEST)

San Stino - San Donà

Ospitaletto - Rovato

Rovato - Palazzolo

Palazzolo - Ponte Oglio

Ponteo Oglio - Grumello

Grumello - Seriate

Seriate - Bergamo

Dalmine - Capriate

Capriate - Cavenago



(DIR. EST)

Trezzo - Dalmine

Bergamo - Seriate

Ponte Oglio - Palazzolo

Palazzolo - Rovato

Rovato - Ospitaletto

Cessalto - San Stino

San Stino - Portogruaro

Valesse - Redipuglia

Traforo Monte Bianco Dir. Francia

Traforo Monte Bianco Dir. Italia

Busalla - Ronco Scrivia

Ronco Scrivia - Isola del Cantone

Castellanza - Busto Arsizio

Busto Arsizio - Castellanza

Celle Ligure - Albisola

Albisola - Celle Ligure



(DIR. NORD)

Bologna Interporto - Altedo

Altedo - Ferrara Sud

Ferrara Nord - Occhiobello

Occhiobello - Rovigo Sud

Rovigo Sud - Rovigo

Rovigo - Boara

Boara - Monselice



(DIR. SUD)

Terme Euganee - Monselice

Rovigo - Rovigo Sud

Rovigo Sud - Occhiobello

Ferrara Nord - Ferrara Sud

Ferrara Sud - Altedo



(DIR. NORD)

Bari - Bitonto

Andria Barletta - Canosa

Canosa - All. A16

All. A16 - Cerignola Est

Cerignola Est - Foggia Zona Industriale

Foggia Zona Industriale - Foggia

Foggia - San Severo

San Severo - Poggio Imperiale

Valle del Rubicone - Cesena

Forlì - Faenza

Faenza - All. Ravenna

All. Ramo Caselecchio - Borgo Panigale



(DIR. SUD)

Faenza - Forlì

Castel San Pietro - Imola

Cesena - Valle del Rubicone

Valle del Rubicone - Rimini

San Severo - Foggia

Foggia - Foggia Zona Industriale

Foggia Zona Industriale - Cerignola Est

All. A16 - Canosa

Canosa - Andria Barletta

Andria Barletta - Trani

Trani - Molfetta

Molfetta - Bitonto

Monteforte Baiano

Monteforte - Avellino Ovest



(DIR. NORD)

Udine Nord - Gemona

Gemona - Carnia



(DIR. SUD)

Gemona - Udine Nord

Udine Nord - Nodo A4



(DIR. NORD)

Masone - Broglio

Ovada - Predosa



(DIR. SUD)

Predosa - Ovada

Masone - Massimorisso

Azzano Decimo - Villotta



(DIR. NORD)

Salerno - Nocera Pagani

Sarno - Palma Campania



(DIR. SUD)

All. A1 per A30 - Nola

All. A16 Palma Campania

Sarno - Nocera Pagani



(DIR. EST)

Agnano - Fuorigrotta

Arenella - Capodimonte



(DIR. OVEST)

Camaldoli - Vomero

Fuorigrotta - Agnano