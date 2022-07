Tutor Autostrade, con app Free To X ora hai una mappa in più

Il dubbio ti accompagna dall'istante in cui imbocchi la rampa di accelerazione e non ti molla fino a quando non metti la freccia per uscire e pagare il pedaggio: Tutor, dove sei? Mi stai forse osservando? Ora, ad avvisarti della presenza dell'occhio elettronico che non perdona è Autostrade per l'Italia stessa, e non solo tramite i pannelli luminosi a messaggio variabile. Da metà luglio l’app di Free To X aggiunge, tra le funzionalità gratuite, anche le provvidenziali Notifiche Tutor.



TUTOR-IAL Una volta sbloccato il servizio, all’interno della sezione Viaggio dell'applicazione Free To X si riceve un avviso ogniqualvolta ci si stia avvicinando a una tratta sotto sorveglianza Tutor. Un segnale acustico si attiva in caso di superamento della velocità consentita: arrivasse una multa, non avresti più scuse. L'app ti avvisa anche se il Tutor è momentaneamente attivo? No, nel dilemma, solleva il piede.

OCCHIO AI SEGNI Nota bene: le Notifiche Tutor - funzionalità che segue l’introduzione del Cashback con Targa (rimborso pedaggio) e della lettura dell’ID scontrino, entrambe con lo scopo di semplificare la richiesta del rimborso anche per chi paga il pedaggio con carte o contanti - calcolano il superamento dei limiti di velocità in condizioni standard, non di limiti inferiori applicati nel momento in cui la tratta viene percorsa, o imposti alla classe del veicolo che la percorre. Anche se aiutati da un'applicazione, mai ignorare quella cosa che si chiama segnaletica...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/07/2022