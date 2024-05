Held presenta Scorge e Dawson, jeans tecnici: caratteristiche e prezzi

Dopo avervi mostrato nell'unboxing video del nostro Danilo di Held Karakum Top&Base, nuovo completo da touring, oggi vi mostriamo due nuovi prodotti di Held più versatili. Si tratta di due differenti tipologie di jeans, Scorge e Dawson, il primo altamente resistente, il secondo più morbido e modaiolo se vogliamo (ma pur sempre tecnico e protettivo!). Scopriamo i due nuovi pantaloni tra caratteristiche tecniche e prezzi.

Held Scorge in blu scuro

SCORGE: CARATTERISTICHE E PREZZO Un mix di materiali altamente resistenti come Denim, Dynema e Nylon compongono la struttura di Scorge. Il jeans, dotato di numerose tasche, è regolabile e ha inserti sui fianchi per l’inserimento di protezioni opzionali. Per questo pantalone 4 tasche esterne H.P.A System (Held Protector Adjustment), il Sistema di Regolazione del Paraschiena di Held e tasca per le chiavi. Sui fianchi ci sono le tasche per inserire le protezioni opzionali, ma è dotato di serie di protettori Soft certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia ad altezza regolabile certificati EN 17092. Held Scorge è disponibile nei colori Denim blu scuro e denim blu, con un prezzo di 269,95 euro.

Held Dawson in kaki

DAWSON: CARATTERISTICHE E PREZZO Discorso diverso per Held Dawson, jeans comodissimo realizzato in stretch Denim. È dotato di 6 tasche esterne e inserti elastici sulle ginocchia. Questo pantalone è caratterizzato da protettori soft su ginocchia e inserti in fibra Armaprotec su ginocchia, fondoschiena e fianchi, mentre non manca anche per lui l'H.P.A System (Held Protector Adjustment) – il Sistema Regolazione Paraschienda di Held. È disponibile in 2 diversi colori, nero e kaki, al prezzo di 229.95 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/05/2024