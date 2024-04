Held Karakum Top&Base: unboxing e prova del completo touring in video

Un completo, tantissime situazioni, Held Karakum è ideale per fare turismo in moto (quasi) in ogni stagione. Unboxing e prova video

Una moto pronta a tutto - come le maxi enduro R 1300 GS o Ducati Multistrada -va a abbinata con un abbigliamento tecnico in grado di reggere il passo. Nasce per gli amanti dell’avventura in tutte le stagioni o quasi il completo Held Karakum Top&Base, perfetto per la cosiddetta mezza stagione ma ben studiato anche per l’estate e per le giornate meno rigide dell’inverno. Proprio lui è il protagonista di questo Motounboxing, scopriamo le caratteristiche tecniche, il prezzo e com’è da indossare.

Held Karakum, uno scatto dalla comparativa maxi enduro

MAGO DEL TRASFORMISMO Sia giacca che pantalone, sono realizzati in tessuto Airguard 500D, materiale sintetico estremamente resistente all’abrasione e non mancano rinforzi nelle zone strategiche come gli avanbracci, spalle e ginocchia, primi elementi a venire a contatto con il terreno in caso di caduta. All’interno la fodera è realizzata in mesh traspirante, ma l’asso nella manica – e non solo – di Held Karakum è la membrana removibile in Gore-Tex, presente sia nella giacca sia nel pantalone. Questo strato dalle proprietà ormai note – perfetto scudo contro acqua e vento - può essere indossato sia sotto il capo sia sopra, usandola come giacca o pantalone antipioggia.

Held Karakum, lo strato in Gore-Tex può essere indossato esternamente come antipioggia

PROTETTI SEMPRE Ovviamente non potevano mancare le protezioni su spalle, avambracci, fianchi e ginocchia, con possibilità di regolazione del posizionamento. Una caratteristica tutt’altro che secondaria: una protezione mal posizionata o traballante è come una non protezione. Voto più alla sicurezza dunque, con una caratteristica peculiare che agli amanti della tecnologia piacerà senz’altro: grazie alla tecnologia HLS, si possono inserire delle strisce LED su petto e dorso per aumentare la sicurezza e la visibilità, alimentandole con un comune power bank. Con la tecnologia Held Clip-In, poi, è possibile aggiungere anche il sistema di aribag elelttronico.

VESTIBILITÀ Il completo Karakum è disponibile praticamente per piloti e passeggeri di tutte le taglie e per ambo i sessi. Held, tra l’altro, ripone molta attenzione nella vestibilità dei suoi capi, assecondando le diverse fisionomie con vestibilità specifica per chi è particolarmente alto… o basso, ma anche largo. Una volta trovata la taglia è solo questione di piccoli aggiustamenti, possibili attraverso i registri con velcro presenti su braccia, vita, fianchi e polpacci. A proposito di taglie, le combinazioni con Held sono pressoché infinite: per gli uomini si va dalla S alla 6XL - con possibilità di scegliere il pantalone sia con gamba lunga o corta - per la donna da S alla 3XL.

Held Karakum, dettaglio del pantalone, con presa d'aria e tasche

PREZZI

Held Karakum Top: 649,95 euro

Held Karakum Base: 549,95 euro