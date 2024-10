Held si prepara all'autunno con il completo touring Lonborg. Caratteristiche e prezzi

La stagione autunnale è cominciata e, in base a dove siete posizionati lungo lo Stivale, può avere un clima più o meno favorevole. In queste condizioni variabili di temperatura e meteo è utile poter avere un capo tecnico versatile, capace di adattarsi a più situazioni possibili. Secondo Held il completo Lonborg Top&Base ha tutte le caratteristiche per assecondare al meglio le richieste, scopriamo com’è realizzato e quanto costa.

Lonborg Top in nero

LA GIACCA La giacca Lonborg è realizzata in tessuto Tactel laminato, una miscela di fibre di cotone e poliammide oppure di poliammide ed elastane che ha il vantaggio – secondo il costruttore – di essere leggero, traspirate e confortevole ma anche 3 volte più resistete delle fibre naturali. Il taglio è quello tipico della giacche touring, con possibilità di regolazione su avambracci e vita e chiusura con velcro sui polsi. La Lonborg promette di essere adatta a ogni clima grazie all’azione combinata delle numerose prese d’aria (su torace e lungo tutta la zip di chiusura), un gilet interno removibile e customizzabile con ulteriori accessori della linea Clip-in. Utile in condizioni di vento e pioggia il cappuccio optiona, che si attacca alla giacca tramite bottoni posizionati sul colletto. Dal punto di vista della praticità sono presenti 2 tasche esterne nella parte anteriore, una grande in quella posteriore, oltre a quelle interne. Ovviamente sono previste le protezioni di livello 2 su spalle e avambracci, oltre alla predisposizione per l’inserimento all’interno della giacca del paraschiena e della protezione per il torace.

Colori: nero - antracite - grigio

Taglie:

Uomo: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Donna: (antracite 28) DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Prezzo: 399,95 euro (IVA inclusa)

IL PANTALONE Caratteristiche costruttive identiche anche per il pantalone Lonborg Base, anch’esso realizzato in tessuto Tactel laminato e dotato di imbottitura interna removibile. Il pantalone può essere collegato alla giacca tramite zip, a tutto vantaggio del comfort una volta indossato il completo. Per quanto riguarda la vestibilità è presente la regolazione in vita tramite velcro, la predisposizione per l’utilizzo delle bretelle e un’ulteriore regolazione con cerniera e velcro all’altezza della caviglia. Le protezioni certificate sono presenti sia sui fianchi sia sulle ginocchia e – come per par la giacca – possono essere posizionate all’interno della tasca a loro riservata grazie alla tecnologia HPA System (Held protector adjustment). Quattro le tasche disponibili, di cui 2 impermeabili.

Lonborg Base, vista anteriore

Colori: nero – antracite - grigio

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Corto: nero 01: K-M,K-L,K-XL,K-XXL,K-3XL

Lungo: nero 01: L-M,L-L,L-XL,L-XXL

Taglie Donna: antracite :DS,DM,DL,DXL,DXXL,D3XL

Prezzo: 299,95 euro (IVA inclusa)