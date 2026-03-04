DAB 1, stile inconfondibile per la moto elettrica francese a meno di 10.000 euro

DAB Motors è una piccola azienda francese nata come marchio di motociclette elettriche di design. Questa realtà è stata sostenuta da Peugeot Motocycles e dopo una prima e costosa edizione limitata DAB 1α, l'azienda ha deciso di lanciare un moto elettrica più accessibile dal punto di vista economico. Arriva infatti la nuova DAB 1 ''standard'' proposta a un prezzo a partire da 9.990 euro. Modello che strizza l'occhio ai più giovani dato che le sue specifiche tecniche vanno a collocarla sostanzialmente all'interno del segmento delle 125 cc.

Le caratteristiche della DAB 1

DAB 1

Quindi, com'è fatta questa moto elettrica? Il design è decisamente particolare. In ogni caso, la moto adotta un telaio tradizionale in acciaio, un forcellone in alluminio, sospensioni KYB e freni Brembo con ABS. Le dimensioni delle ruote sono 17 pollici all'anteriore e al posteriore, con pneumatici 120/70 davanti e 150/60 dietro. La trasmissione finale è a cinghia. Venendo alle caratteristiche del motore, la potenza continua è pari a 8 kW (11 CV), con quella di picco che raggiunge i 23 kW (31 CV). La velocità massima raggiunge i 120 km/h. La batteria che alimenta il motore elettrico dispone di una capacità di 7,1 kWh che permette un'autonomia in città di 150 km e di 120 km nel ciclo combinato WMTC. Per un pieno di energia da una presa di corrente ci possono volere fino a 4 ore. Il peso? 145 kg. Numeri complessivamente non certamente impressionanti ma si tratta di un mezzo adatto principalmente ad un utilizzo urbano.

Patente A1

DAB 1

Come accennato all'inizio, la moto è omologata come un 125 cc con potenza inferiore a 11 kW e quindi può essere guidata con la patente A1. Dunque, potenzialmente questa moto si rivolge a una clientela molto ampia. Il prezzo in Francia parte da 9.990 euro. Un eventuale cliente italiano dovrà pagare un paio di centinaia di euro in più. A titolo di confronto, ricordiamo che la prima serie limitata caratterizzata da alcune scelte più raffinate, costava circa 5.000 euro in più.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/03/2026