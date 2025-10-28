EICMA 2025

NIU NQiX 1000: a EICMA 2025 arriva il nuovo scooter EV cinese

Avatar di Alessandro Perelli, il 04/11/25

4 ore fa - Lo scooter a batterie è una delle novità del costruttore asiatico

NIU svela il nuovo NQiX 1000, scooter con motore elettrico da 15.500 W: scopriamo le caratteristiche, come è fatto e il prezzo dai padiglioni della fiera milanese

NIU Technologies (NIU) a EICMA 2025 la sua gamma prodotti per il 2026. Oltre ai miglioramenti tecnologici con l’integrazione di Google Maps e una maggiore efficienza delle batterie, una delle novità più interessanti è il debutto dello scooter NQiX 1000.

NIU NQiX 1000: il nuovo scooter elettrico a EICMA 2025 ha un motore con 15.500 W

NIU NQiX 1000: prestazioni elevate

Questo nuovo modello rappresenta il fiore all’occhiello della famiglia NQiX, offrendo una potenza di picco di 15.500 W, una velocità massima di 125 km/h e un'autonomia superiore a 100 km.

NIU NQiX 1000: prezzo sotto i 6.500 euro e disponibilità da luglio 2026

NIU NQiX 1000: tre batterie e prezzo accessibile

Lo scooter è dotato di tre batterie rimovibili da 72 V-28 Ah per supportare viaggi prolungati e una ricarica flessibile. NQiX 1000 sarà disponibile nel terzo trimestre del 2026, con un prezzo a partire da 6.499 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/11/2025
