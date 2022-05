Niu NQi GTS, quanto ti costa lo scooter elettrico con gli incentivi 2022

Lo scorso 16 maggio il Governo ha finalmente introdotto gli ecobonus 2022, gli incentivi per l’acquisto di mezzi elettrici. Nel caso degli scooter, l’incentivo prevede un contributo del 30% rispetto al prezzo d’acquisto fino a 3.000 euro, e del 40% (fino a 4.000 euro) nel caso di rottamazione di una moto o di uno scooter da Euro 0 a Euro 3.

Niu NQi GTS, quanto costa con gli ecoincentivi 2022

TOP DI GAMMA L’ultimo nato della famiglia N-Series di Niu, il NQi GTS, ha una velocità massima di 80 km/h e un’autonomia di 88 km/h grazie alla doppia batteria agli ioni di litio e il sistema di recupero di energia in frenata. Tre le modalità di guida (Sport, Dynamic ed E-Save), selezionabili con un comando posizionato sullo sterzo. Entrambe le batterie sono estraibili e possono quindi essere ricaricate anche a casa: sei ore il tempo necessario per tornare alla piena capacità.

LA APP La app NIU permette di abbinare lo scooter al proprio smartphone, e da lì tenere sott’occhio lo stato di salute del veicolo, la carica residua della batteria, le statistiche di guida e il livello di carica in tempo reale. Ancora, tramite app si può consultare la diagnostica dello scooter, ricevere notifiche relative al suo spostamento ed eventuale furto o manomissione.

I PREZZI Il nuovo NIU NQi GTS è disponibile in Italia presso gli oltre 100 dealer autorizzati al costo di 4.199 euro per la versione Standard Range, e di 5.099 euro per l’Extended Range. Con gli incentivi, i prezzi scendono rispettivamente a 2939 euro (2.519 euro in caso di rottamazione) e a 3.569 euro (3.059 euro in caso di rottamazione).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/05/2022