NIU: il 6 maggio apre il nuovo flagship store di Torino

Dopo Milano, Roma, Bergamo e Genova la città della Mole accoglie in via Pietro Micca 15 il nuovo flagship store del marchio cinese

Venerdì 6 maggio 2022 è la data scelta da NIU per l'apertura del suo nuovo flagship store a Torino. Il punto vendita di via Pietro Micca 15 è a pochi pochi passi da Piazza Castello, cuore pulsante del capoluogo piemontese. Sviluppato su un’area di 90 m², il flagship store è pensato per offrire ai clienti un’esperienza immersiva nel mondo NIU (qui le novità NIU a EICMA 2021). Si potrà essere guidati alla scoperta della gamma di scooter e monopattini elettrici, ricevendo l’assistenza tecnica relativa ai propri mezzi ed effettuando test ride su strada. Un ambiente accogliente e moderno in grado di trasmettere tutta l’energia ''green'' del brand.

NIU: gli interni del flagship store di Torino

SOTTO LA MOLE Dopo Milano, Roma, Bergamo e Genova la scelta di Torino ha una doppia valenza: storica e strategica. Infatti, secondo i dati 2021, Torino è la città italiana con il maggior numero di auto in rapporto al numero di abitanti. Spostarsi con mezzi elettrici sotto la Mole permette dunque vantaggi sia in termini di qualità dell’aria, sia di viabilità. L’hinterland del capoluogo ben si presta a gite fuori porta, facilmente raggiungibili anche con veicoli a zero emissioni. Inoltre, Torino è dal 2008 la Capitale Mondiale del Design: palcoscenico ideale per un marchio giovane e intraprendente come NIU.

NIU: gli interni del flagship store di Milano Isola

UN 2021 DA RECORD L’apertura dello store torinese segue un 2021 da record per il marchio di Changzhou, durante il quale il brand ha registrato qualcosa come 3.000 unità immatricolate. Un risultato incoraggiante che pone NIU in una posizione di vertice nel settore delle due ruote a batterie in Italia e nel mondo.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 02/05/2022