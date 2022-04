NIU MQi GT EVO: come un 125 ma elettrico. E che prezzo con gli incentivi

È stato a EICMA 2021 che NIU ha portato il nuovo MQi GT EVO – trovate qui il video – scooter elettrico al top della gamma MQi. Allora conosciamolo meglio il nuovo GT EVO, che coniuga performance da 125 e prezzo da 50 cc, grazie agli ecoincentivi.

PICCOLO MA VELOCE Dal punto di vista estetico il nuovo MQi GT EVO resta fedele al caratteristico faro a LED di terza generazione che promette un'illuminazione più ampia, sicura ed efficiente. Dimensioni compatte – sella a 816 mm da terra – e telaio in acciaio che contiene il peso in 128 kg: le 2 batterie agli ioni di litio, con un ciclo completo di ricarica di 5 ore, garantiscono fino a 75 km di autonomia, col motore da 5.000 W che permette una velocità massima di 100 km/h. L'MQi GT EVO è dotato di cerchi da 14'' e freni a disco con un sistema di frenata elettronica EBS rigenerativa.

VEDI ANCHE

NIU MQI GT EVO

TECNOLOGICO E CONNESSO Tramite il nuovo cruscotto LED smart – con 3 possibili layout – è possibile visualizzare tutte le informazioni di viaggio come stato della batteria, velocità e modalità di guida. Proprio a questo proposito, infatti, è bene ricordare che il GT EVO ha 3 diverse mappe motore: Eco, che con una velocità massima di 45 km/h risparmia la batteria e ne prolunga la durata – quindi l'autonomia – Dynamic, che permette di raggiungere i 75 km/h e infine Sport, con massime performance e una velocità di punta di 100 km/h. Grazie alla funzione App-Connected sarà poi possibile restare sempre connessi al proprio scooter, ricevere informazioni sul veicolo, sul suo stato e localizzarlo in ogni momento.

NIU MQI GT EVO: il nuovo cruscotto LED

PREZZO DA 50 Come per gli altri scooter elettrici in gamma, anche il nuovo MQi GT EVO gode degli ecoincentivi statali – ne abbiamo parlato qui – che permettono di risparmiare molto sul prezzo di listino: dai 4.999 Euro, infatti, si può godere di uno sconto fino al 40%. Per maggiori informazioni potete visitare il sito NIU.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/04/2022