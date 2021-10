Scooter elettrici

NIU raddoppia. Dopo l’apertura, nel 2019, del primo Flaship Store in Italia, il NIU Store Navigli, l’azienda cinese ha inaugurato un secondo Flagship Store, NIU Store Isola.

LO STORE Il nuovo punto di riferimento in città è in Via Carlo Farini 52, in posizione strategica rispetto al primo negozio, così da coprire tutto il territorio milanese. Il NIU Store Isola si sviluppa su una superfice di 100 mq nella vivace zona di Isola, nel capoluogo lombardo. Tutta la gamma NIU sarà a disposizione, come in tutti i Flagship Store NIU, per i test ride su strada. I NIU Store di Milano sono aperti dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:00 e il sabato dalle 10:30 alle 19:30, mentre sono chiusi la domenica e il lunedì.

NIU IN ITALIA Lo Store Isola è il quarto Flagship Store del marchio cinese in Italia, andando ad ad aggiungersi al NIU Store Navigli, a quello di Roma e a quello di Bergamo. Nei prossimi anni arriveranno ulteriori aperture sul territorio nazionale, per offrire una sempre crescente copertura commerciale.