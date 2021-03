FLOTTA ELETTRICA Dimenticatevi gli inseguimenti al cardiopalma tra poliziotti e ladri. Ora, i malviventi, si prendono di soppiatto, avvicinandosi silenziosi, come fa un predatore con la preda. Deve averla pensata così la polizia di Bruxelles, che ha deciso di dotarsi di una flotta di scooter elettrici NIU NQi Pro per combattere il crimine.

PRATICO IN CITTÀ Lo scooter elettrico cinese – qui la prova della versione NQi GTS Sport – è davvero un perfetto alleato in città, dove sfodera buone prestazioni e un mix di facilità e maneggevolezza difficilmente eguagliabili da altre 2 ruote. Appare quindi evidente che la scelta compiuta dalla polizia della capitale belga faccia il pari con la necessità di pattugliare la città e le aree più centrali, il tutto senza creare intralcio né disturbare con il rumore.

COM'È FATTO NIU NQi Pro è dotato di 2 batterie Panasonic da 35 Ah che gli permettono un'autonomia di circa 150 km e possono essere ricaricate in 3 ore, anche in modo indipendente. Lo scooter elettrico accelera veloce fino alla velocità massima che, in questa configurazione, è di 45 km/h. Gli NQi Pro forniti alla polizia di Bruxelles sono stati arricchiti, rispetto alla versione di serie, con lampeggianti, parabrezza e bauletto impermeabile in alluminio da 46 litri.