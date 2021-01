Da quando è arrivata in Italia, Niu si è posta sin da subito come tra i leader del segmento di scooter elettrici che, nel 2020, è cresciuto grazie alla presenza di ecoincentivi dedicati. Pronti a registrare nuovi record e di offrire una mobilità più sostenibile, ecco che Niu amplia la propria gamma di prodotti con il nuovo MQi GT.

COME CAMBIA Si tratta dell’ultima rappresentazione della serie M, forte della possibilità di ospitare due batterie – come abbiamo visto nella nostra prova – che alimentano un motore Bosch da 3 kW (4 CV) e 45 Nm. Il telaio ora è più robusto e, con cerchi da 14”, il Niu MQi GT promette una guida sicura e agile, anche quando si viaggia in due. Con la coppia di batterie, il motore può sia esprimere il massimo delle performance – con velocità massima di 70 km/h – e dell’autonomia di circa 80 km. Rimangono le caratteristiche tipiche di Niu come le batterie rimovibili, l’app per smartphone, l’antifurto e le modalità di guida. Nuovo invece il look, con un frontale ridisegnato ma che accoglie sempre il fanale rotondo a led, mentre la linea delle fiancate è più snella e la targa poggia su un supporto fissato sul forcellone posteriore.

PREZZO E SCONTI Il Niu MQi GT è disponibile in due varianti: omologato come “ciclomotore” (L1e-B, vel. max. 45 km/h) e come scooter da guidare anche patente B (L3e-A1). Il prezzo di listino è di 3.339 euro, ma fino al 31 gennaio 2021 Niu offre uno sconto di 400 euro se si effettua la prevendita online (qui il link). Con Ecobonus, sconti e rottamazione, il nuovo Niu può essere vostro a un prezzo di 2.261,54 euro. Quattro i colori disponibili: rosso, nero, bianco e grigio.