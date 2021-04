MONOPATTINO NIU Una realtà come NIU, che fa dell’elettrico un credo, poteva esimersi dall’esplorare la porta d’accesso al mondo della mobilità ecosostenibile? La risposta è ovviamente no, ecco perché nasce NIU Kick Scooter, il primo monopattino elettrico del colosso cinese, che sta riscuotendo un successo rilevante tra gli scooter green.

NON SOLO LUI NIU Kick Scooter è stato progettato per penetrare ulteriormente nello spazio della mobilità urbana, offrendo la migliore soluzione di micro mobilità, specialmente negli spostamenti dei pendolari nei tragitti da 1 a 5 km all’interno dei centri urbani. NIU ha anche istituito un team di ricerca e sviluppo sulla mobilità ''Last Mile'' per concentrarsi sulla creazione di nuovi veicoli di micro mobilità per i mercati globali, tra cui anche le biciclette e non solo.

COMFORT E CONTROLLO Per entrare in un segmento ad altissimo tasso di competitività, NIU ha realizzato il suo monopattino elettrico cercando di differenziarsi dalla concorrenza, offrendo un prodotto valido e piacevole da guidare. Le soluzioni tecniche scelte puntano a migliorare il confort e la sensazione di controllo del veicolo. A partire dal telaio realizzato in alluminio aeronautico, passando per una pedana più larga ed ergonomica, un manubrio da 54 cm e pneumatici tubeless da 9,5”x2,5”. Non potevano mancare le luci a LED, con il faro anteriore dalla forma caratteristica NIU, e una coppia di freni a disco, dettaglio per nulla scontato.

LE PRESTAZIONI Come per gli scooter, anche per i monopattini elettrici i temi tempi di ricarica e autonomia sono centrali. NIU, come già accade per gli scooter, propone il suo Kick Scooter in due versioni, Sport e Pro. Entrambe le versioni usano una batteria agli ioni di litio, quella dello Sport è da 365 Wh, quella della Pro da 486 Wh, con autonomia di 40 km per la prima e 50 per la seconda. Sia la Sport, sia la Pro, hanno velocità massima limitata per legge a 25 km/h, con tempi di ricarica compresi tra le 5 e le 6 ore. Per gestire al meglio l’autonomia disponibile c’è anche una modalità E-Save che permette di recuperare fino al 4% di energia attraverso la frenata rigenerativa.

CONNETTIVITÀ Il tema connettività in NIU viene affrontato con serietà, praticamente tutti i veicoli sono dotati di connettività Bluetooth e il Kick Scooter non è da meno. Tramite app si possono consultare le statistiche di viaggio, bloccare e sbloccare il motore e controllare l’autonomia disponibile.

DATA D’ARRIVO E PREZZO Il monopattino NIU Kick Scooter, in futuro il nome sarà associato a una sigla come già accade con gli scooter, verosimilmente la K, sarà disponibile a partire da giugno acquistandolo online e luglio nei negozi fisici. 6 le colorazioni disponibili con prezzi di 599 euro per la versione Sport, 699 euro per la versione Pro.