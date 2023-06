Navee V40, il monopattino elettrico per chi si muove veloce in città: eccolo in video

Un nuovo player si affaccia sul mercato della mobilità dolce: si chiama Navee, e il suo primo monopattino elettrico, il V40, nasce espressamente per chi cerca un prodotto comodo e sicuro da usare tutti i giorni nel casa-ufficio.

SI GUIDA COMODI Dietro le linee essenziali si nasconde un monopattino leggero e agile, con un manubrio largo quasi 50 centimetri, per una presa sicura, e una pedana gommata larga 16 cm, per tenere i piedi in posizione rilassata e cambiare posizione anche durante la guida. Il motore è montato nella ruota anteriore, ha una potenza massima di 525 W ed è capace di far superare al monopattino pendenze fino al 15% (al netto del peso del conducente, si capisce).

FRENI E RUOTE Sul manubrio trova spazio una sola manopola del freno, che agisce sul disco posteriore e sul freno elettronico all’anteriore. Di serie anche la frenata rigenerativa in rilascio, che tramite app è possibile su tre livelli di intensità. Gli pneumatici pieni da 10 pollici evitano problemi di foratura, ma al tempo stesso promettono un buon comfort su strada nell’assorbimento delle asperità dell’asfalto: un dato che ci riserviamo di verificare in una prova su strada del monopattino.

BATTERIA E AUTONOMIA La batteria da 280 Wh assicura un’autonomia massima di 40 km nella modalità di guida intermedia, limitata a 15 km/h. Gli altri due driving mode sono Pedestrian, per le zone pedonali, con velocità limitata a 6 km/h, e Sport per muoversi a 25 km/h. Comoda la presa di ricarica sotto il piantone, bene in vista e protetta da un cappuccio in gomma. Il monopattino ha una protezione dagli agenti atmosferici certificata IP55, che non fa preoccupare in caso di pioggia leggera e pozzanghere lungo la strada.

Navee V40, il manubrio con le frecce laterali

SICUREZZA Completa la dotazione di sicurezza per muoversi in città: la luce anteriore a LED, con una potenza di 1,9 W, si accende automaticamente grazie al sensore di luminosità integrato. La luce posteriore lampeggia quando si frena, non mancano le frecce laterali e il campanello per segnalare la propria presenza in strada. Il Navee V40 prevede anche un alloggiamento dedicato agli Apple Airtag (o altri dispositivi analoghi) all’interno del piantone del manubrio, così da poter tenere sempre sott’occhio la posizione del monopattino.

DISPLAY Scenografico il “cruscotto” da 3,5 pollici sul manubrio, ben visibile anche in condizioni poco favorevoli (con tanti riflessi del sole, per esempio) e che mostra la velocità istantanea, il livello di carica della batteria, la modalità di guida attiva ed eventuali spie di controllo. La app permette di tenere d’occhio molte altre informazioni, bloccare il motore e personalizzare i parametri di funzionamento del monopattino.

Navee V40, eccolo in posizione chiusa

LO PORTI DOVE VUOI Compatto e snello nelle linee (chiuso misura 1.144 x 483 x 490 mm), il Navee V40 è anche discretamente leggero: sulla bilancia stacca un valore di 16,2 kg, rendendolo facilmente trasportabile su e giù dai mezzi pubblici, o dal bagagliaio di un’auto. Il sistema di chiusura tiene il piantone in posizione sul parafango posteriore, evitando distacchi accidentali.

QUANTO COSTA Il Navee V40 è già disponibile in esclusiva nei punti vendita Unieuro a un prezzo consigliato al pubblico di 499 euro. In occasione del suo arrivo in Italia, in questi giorni è in promozione a 399 euro.

SCHEDA TECNICA NAVEE V40

Dimensioni aperto 1.140 x 483 x 1.189 mm Dimensioni piegato 1.144 x 483 x 490 mm Peso 16,2 kg Carico massimo 120 kg Motore Anteriore, 525 W Batteria 280 Wh Autonomia 40 km Velocità massima 25 km/h Modalità di guida Pedestrian, Normal, Sport Display LCD, 3,5 pollici Inclinazione massima 15% pendenza Freni Disco posteriore, E-ABS anteriore Pneumatici 10”, pieni Luce anteriore Automatica, 1,9 W Impermeabilità IP55 Prezzo 499 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/06/2023