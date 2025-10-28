NIU FQiX: a EICMA 2025 un nuovo concetto di stile per gli scooter EV cinesi

NIU svela alla kermesse milanese, l'inedita serie FQiX: scopriamo le caratteristiche, le novità di design e come sono fatti questi modelli

I cinesi di NIU portano alla rassegna milanese della moto la serie FQiX, che segna una nuova direzione stilistica all'interno della gamma NIU. Caratterizzata da elementi di illuminazione distintivi e da una carrozzeria aerodinamica, la gamma FQiX introduce una nuova impronta visiva che si traduce in un perfetto equilibrio tra praticità e tecnologia.

NIU FQiX: una nuova serie di scooter elettrici con inedito concetto di design

NIU FQiX: design e tecnologia all’avanguardia

I modelli di questa famiglia portano a bordo la connettività per un uso quotidiano più “smart”, tra cui un display TFT da 5”, un radar posteriore per una maggiore sicurezza del conducente e l'interfaccia NIU Link Crown, che combina funzioni di navigazione, multimediali e di ulteriore sicurezza.

Il guidatore può sbloccare il veicolo tramite Bluetooth, NFC, l'app NIU o un codice di accesso per una maggiore praticità.

NIU FQiX: disponibile da luglio 2026 in versioni L1e e L3e da meno di 2.400 euro

NIU FQiX: due versioni e prezzo abbordabile

Disponibile in due versioni, FQiX 150 (L1e) e FQiX 300 (L3e), i modelli di questa gamma offrono un punto di accesso alla più recente piattaforma digitale di NIU. I prezzi partono da 2.399 euro e la disponibilità è prevista da luglio 2026.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/11/2025