NIU FQiX: a EICMA 2025 un nuovo concetto di stile per gli scooter EV cinesi

I cinesi di NIU portano alla rassegna milanese della moto la serie FQiX, che segna una nuova direzione stilistica all'interno della gamma NIU. Caratterizzata da elementi di illuminazione distintivi e da una carrozzeria aerodinamica, la gamma FQiX introduce una nuova impronta visiva che si traduce in un perfetto equilibrio tra praticità e tecnologia.
NIU FQiX: una nuova serie di scooter elettrici con inedito concetto di design
NIU FQiX: design e tecnologia all’avanguardia
I modelli di questa famiglia portano a bordo la connettività per un uso quotidiano più “smart”, tra cui un display TFT da 5”, un radar posteriore per una maggiore sicurezza del conducente e l'interfaccia NIU Link Crown, che combina funzioni di navigazione, multimediali e di ulteriore sicurezza.
Il guidatore può sbloccare il veicolo tramite Bluetooth, NFC, l'app NIU o un codice di accesso per una maggiore praticità.
NIU FQiX: disponibile da luglio 2026 in versioni L1e e L3e da meno di 2.400 euro
NIU FQiX: due versioni e prezzo abbordabile
Disponibile in due versioni, FQiX 150 (L1e) e FQiX 300 (L3e), i modelli di questa gamma offrono un punto di accesso alla più recente piattaforma digitale di NIU. I prezzi partono da 2.399 euro e la disponibilità è prevista da luglio 2026.