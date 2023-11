EICMA 2023: le novità allo stand NIU in video

NIU porta a EICMA 2023 quattro nuovi veicoli, ce ne parla Michael Castellano, Country Manager Italia. A cominciare dalla RQI, una 125 con autonomia di circa 100 km e motore da 5.700W. Tra gli equipaggiamenti, l'accensione keyless e una dashcam utile per registrare non le sessioni di guida ma piuttosto un eventuale sinistro.

ANCHE OFFROAD XQI3 è la novità offroad del 2023 NIU. Ci sarà una versione da 45 km/h omologata per strada e un'altra fino a 75 km/h ma utilizzabile esclusivamente in pista o su percorsi in fuoristrada specifici. La potenza massima erogata è di 8.000W e l'autonomia omologata è di circa 80 km. Il terzo prodotto presente a EICMA 2023 è SQI. La batteria da 48 Volt consente una velocità massima di 45 km/h ed è quindi pensato per i giovani centauri. NIU è un prodotture di mobilità elettrica a 360 gradi e nel 2024 entrerà direttamente sul mercato italiano con una propria rete di rivenditori.

Pubblicato da Isabella Galli, 09/11/2023