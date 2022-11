EICMA 2022, le novità allo stand Niu

Il brand dedicato alla mobilità elettrica porta in Italia la sua prima e-bike, una serie di monopattini per piccoli e la collaborazione con Diesel

Cresce l’offerta di NIU per la mobilità elettrica e sostenibile, anche in Italia: a EICMA 2022 la casa cinese porta infatti diverse novità, tra cui la sua prima e-bike e monopattini elettrici per bambini.

NIU BQi C3 PRO

NIU a EICMA 2022: la e-bike BQi C3 Pro

La prima e-bike di Niu disponibile in Europa ha linee semplici, motore nel mozzo posteriore e un sistema a doppia batteria che le permette un’autonomia di 100 km. La bicicletta è priva di cambio, la catena è sostituita dall’efficacissima cinghia in carbonio Gates Carbon Drive, monta freni a disco davanti e dietro, e monta di serie un portapacchi posteriore integrato nel telaio. Su richiesta, un cestello anteriore e gli specchietti retrovisori. Arriverà in Europa a marzo del prossimo anno, a 2.999 euro.

NIU KQi1 SPORT

NIU a EICMA 2022: il monopattino KQi1 Sport

Monopattino entry level che estende la gamma KQi (qui la prova del suo KQi2), si caratterizza per il peso leggero e la maneggevolezza. Ne risente l’autonomia, limitata a 25 km, ma ne guadagna il prezzo, che dovrebbe essere di circa 399 euro.

VEDI ANCHE

KQi YOUTH

NIU a EICMA 2022: il monopattino KQi Youth

Una nuova linea di monopattini elettrici per i più piccoli, che prevede il KQi Youth (per i bambini dai 6 ai 12 anni) e il KQi Youth+ (dagli 8 ai 14 anni), disponibili a 299 euro a partire dal prossimo mese di gennaio. Autonomia di una decina di km, tante funzioni di sicurezza, nonché nastri adesivi e luci intercambiabili.

DIESEL X NIU

NIU a EICMA 2022: la collezione per Diesel

La casa cinese presenta a EICMA la prima collaborazione con Diesel, il brand di moda con cui realizzerà una collezione composta dal monopattino elettrico KQi2 e dallo scooter MQi GT. La collezione si chiama Chrome, come il colore delle carrozzerie dei due mezzi, su cui spicca il logo rosso Diesel. Entrambi i modelli saranno esposti in fiera. Lo scooter sarà in vendita da febbraio a 6.999 euro, il monopattino da aprile a 699 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/11/2022