Scopriamo a EICMA 2025 le moto elettriche on-off NIU XQi

La casa asiatica ci fa vedere alla rassegna milanese le sue motociclette elettriche da strada e fuoristrada. Scopriamo i dati tecnici e le loro caratteristiche principali

NIU XQi 400 e XQi 500 debuttano ufficialmente a EICMA 2025, a sottolineare l’interesse sempre vivo del costruttore cinese nel segmento fuoristrada e dirt.

NIU XQi 500 Street

Al centro della gamma c'è la XQi 500 Street, una moto a batterie da cross omologata per uso stradale L3e che eroga 28,8 kW (39,2 CV) di potenza massimaper una velocità massima di 110 km/h. La batteria da 96V-40Ah assicura fino a 60 km di autonomia. Con un telaio che pesa solo 92 kg secondo i dati dichiarati da NIU, questo modello è progettato per chi cerca prestazioni elevate sia su strada sia in off-road.

NIU XQi 400: la moto elettrica cinese da fuoristrada e omologata per circolare su strada

NIU XQi 400

Anche XQi 400 offre un ottimo bilanciamento fra l’utilizzo stradale e in fuoristrada. IL suo motore elettrico da 14,4 kW (19,6 CV) regala buone prestazioni con una velocità di punta di 100 km/h e la batteria da 72V 40Ah assicura un’autonomia di 100 km. L'arrivo sui mercati europei delle XQi 400 e XQi 500 è previsto per la seconda metà del 2026.

NIU XQi 300: l'elettrica on-off declinata nelle versioni Wild (nella foto) e Street

NIU XQi 300

NIUsta, inoltre, aggiornando la sua attuale piattaforma XQi3, che verrà rilanciata come XQi 300. Il modello rinnovato include miglioramenti in termini di prestazioni e funzionalità, ampliando ulteriormente l'offerta di prodotti fuoristrada dell'azienda. La moto elettrica, per esempio, sarà declinata nelle versioni Wild e Street con motore da 10,8 kW (14,7 CV). La prima, più performante e adatta al divertimento su ogni terreno con velocità massima di 90 km/h e autonomia di 50-60 km. La seconda, dedicata a un utilizzo ''urban'', con velocità di 45 km/h e autonomia di 70-80 km.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/11/2025