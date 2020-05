1 SU 500 Una Harley-Davidson LiveWire verrà battuta alla prossima asta di Bonhams a New York il prossimo 26 maggio. Ma questa, non è una LiveWire come le altre. Si tratta di un’edizione unica caratterizzata da una livrea unica, in cui il grigio chiaro metallizzato è contrastato da dettagli color giallo fluo e diversi accessori in fibra di carbonio. Questa Harley in particolare è la numero 500 della “prima ondata” di 500 LiveWire prodotte a Milwaukee: le First Strike. SI tratta di modelli numerati che celebrano l’inizio dell’elettrificazione firmata Harley-Davidson.

LOTTA AL CORONAVIRUS Il ricavato dell’asta (il valore della moto è stimato tra i 32.000 e 41.000 euro) verrà donato all’associazione United Way, che li investirà nella lotta contro il Covid-19. Chi si aggiudicherà l'asta verrà invitato – insieme a un accompagnatore - a Milwaukee per un tour guidato della linea di produzione e, soprattutto, del museo H-D. Per maggiori informazioni sull’asta vi rimandiamo al sito ufficiale di Bonhams.