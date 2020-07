IL VIAGGIO Una Harley-Davidson Livewire elettrica, il viaggio da confine a confine, da quello più a sud, degli USA col Messico, a quello col Canada, a nord. Oltre 2.000 km attraversando gli Stati Uniti dal basso verso l'alto sul versante della West Coast: tutto a batterie. Ecco la storia.

UN COMPLEANNO SPECIALE Protagonista di questo viaggio speciale Diego Cardenas (qui il suo viaggio). L'uomo, in procinto di compiere 50 anni, avrebbe voluto festeggiare in Spagna la ricorrenza ma, impossibilitato dalla pandemia di Coronavirus, ha deciso di non abbattersi, celebrando alla grande. Come? Con un'impresa epica, che ho la visto percorrere oltre 2.000 km attraverso la West Coast Green Highway (WCGH), la ''Autostrada Verde della Costa Ovest'', in sella alla Livewire, l'elettrica HD con un'autonomia di 250 km in urbano (150 in extraurbano). La WCGH nient'altro è che una strada disseminata di stazioni di ricarica rapida (e alla Livewire basta meno di un'ora per ricaricarsi), che si estende tra gli stati di California, Oregon e Washington. Certamente il genere di percorso ideale per mettersi in viaggio con una moto elettrica.

UNA SETTIMANA Cardenas è partito il 22 giugno da San Ysidro, al confine della California col Messico, per raggiungere il 30 giugno, giorno del suo compleanno, la cittadina di Blaine, nello stato di Washington, al confine col Canada. Un viaggio di piacere, fatto di tappe intermedie e gite turistiche con la moglie e la figlia, che lo seguivano in auto, anche con l'intento di dimostrare che, dove ci sono infrastrutture, l'elettrico se la cava alla grande. Come ha confermato lo stesso Cardenas: ''Volevo essere parte della storia Harley-Davidson così che i miei nipoti possano dire, un giorno, che il nonno è stato il primo possessore di una HD elettrica a fare una cosa del genere. Volevo dimostrare al mondo che l'infrastruttura elettrica sta crescendo ed essere fonte d'ispirazione per gli altri per provare a guidare moto elettriche come la Livewire''. L'uomo, nonostante i tempi duri, ha anche qualche consiglio, da vero rider: ''Fate un viaggio. In questi periodi stressanti, vedere cose nuove, aiuta a liberare la mente e il corpo''. Quindi, qual è la vostra prossima meta?