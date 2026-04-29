Suzuki GSX-8T e GSX-8TT premiate, si aggiudicano il Red Dot Design Award

La giuria ha riconosciuto la qualità progettuale e stilistica dei due modelli giapponesi

Suzuki GSX-8T e GSX-8TT hanno ricevuto un importante riconoscimento. Infatti, le due naked rétro giapponesi sono state insignite del Red Dot Design Award – Product Design 2026. Ricordiamo che stiamo parlando di uno dei premi di design più prestigiosi e riconosciuti a livello mondiale che è stato istituito nel 1955. Ogni anno vengono valutati migliaia di prodotti provenienti da diversi settori, dall’arredamento all’automotive, dall’elettronica ai dispositivi medicali.

Tornando al riconoscimento assegnato alle moto giapponesi, la giuria internazionale ha fatto sapere di aver voluto premiare il ''design delle moto Suzuki GSX-8T e GSX-8TT per la loro capacità di reinterpretare con precisione elementi visivi classici, integrandoli in un’estetica moderna, chiara e strutturata. Il design dei due modelli si distingue per l’armoniosa fusione tra richiami rétro e soluzioni contemporanee, espressa attraverso linee senza tempo, dettagli ispirati alle iconiche Suzuki del passato e un’attenta integrazione delle tecnologie più avanzate''.

Oggi ancora più convenienti

Entrambi i modelli adottano un motore bicilindrico parallelo frontemarcia da 776 cc, capace di 82 CV a 8.500 giri/min e una coppia di 68 Nm a 6.800 giri/min. Di recente, entrambi i modelli hanno ottenuto un riposizionamento, con un taglio di prezzo che ha permesso di renderli ancora più interessanti. Se fino a poco tempo fa costavano rispettivamente 10.910 e 11.560 euro franco concessionario. Adesso, GSX-8T costa 9.690 euro mentre GSX-8TT 9.990 euro. Significa un risparmio di 1.220 euro nel primo caso e di 1.570 euro nel secondo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/05/2026