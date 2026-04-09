Suzuki GSX-8R, arriva una nuova serie speciale ma non è per tutti

Suzuki ha svelato una nuova edizione speciale dedicata alla Suzuki GSX-8R. Si tratta della nuova GSX-8R Edition Anniversaire che a quanto pare sembra che sarà disponibile solamente sul mercato francese. La sportiva giapponese è molto apprezzata tra le bicilindriche di media cilindrata e grazie a questa edizione speciale può contare su di una livrea unica e alcuni piccoli aggiornamenti tecnici.

Livrea arancione e nera

La nuova Suzuki GSX-8R Edition Anniversaire rende omaggio alla Hayabusa 25eme anniversaire svelata nel 2023. Proprio per tale motivo, presenta una livrea arancione e nera, con uno specifico kit di decalcomanie che esalta il look sportivo della moto. Non solo estetica, perché ci sono pure alcune novità tecniche e di dotazioni. Per esempio, troviamo un rivestimento della sella in tinta con la carrozzeria, un parabrezza fumé, una porta USB e un telo protettivo abbinato.

Piccole modifiche ma che contribuiscono a rendere più esclusiva questa versione. Nessuna modifica tecnica di sostanza al motore che rimane quindi il bicilindrico di 776 cc in grado di erogare 83 CV a 8.500 giri al minuto e 78 Nm a 6.800 giri al minuto. Come detto, la nuova GSX-8R Edition Anniversaire è stata realizzata da Suzuki Francia e quindi sarà disponibile solamente su questo mercato. Del resto, lo stesso valeva per la già citata versione anniversario della Hayabusa.

Prezzo

La nuova edizione speciale Suzuki GSX-8R è proposta in Francia a 9.798 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/04/2026