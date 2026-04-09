Suzuki GSX-8R, arriva una nuova serie speciale ma non è per tutti

Suzuki ha svelato una nuova edizione speciale dedicata alla Suzuki GSX-8R. Si tratta della nuova GSX-8R Edition Anniversaire che a quanto pare sembra che sarà disponibile solamente sul mercato francese. La sportiva giapponese è molto apprezzata tra le bicilindriche di media cilindrata e grazie a questa edizione speciale può contare su di una livrea unica e alcuni piccoli aggiornamenti tecnici.
Livrea arancione e nera
La nuova Suzuki GSX-8R Edition Anniversaire rende omaggio alla Hayabusa 25eme anniversaire svelata nel 2023. Proprio per tale motivo, presenta una livrea arancione e nera, con uno specifico kit di decalcomanie che esalta il look sportivo della moto. Non solo estetica, perché ci sono pure alcune novità tecniche e di dotazioni. Per esempio, troviamo un rivestimento della sella in tinta con la carrozzeria, un parabrezza fumé, una porta USB e un telo protettivo abbinato.
Piccole modifiche ma che contribuiscono a rendere più esclusiva questa versione. Nessuna modifica tecnica di sostanza al motore che rimane quindi il bicilindrico di 776 cc in grado di erogare 83 CV a 8.500 giri al minuto e 78 Nm a 6.800 giri al minuto. Come detto, la nuova GSX-8R Edition Anniversaire è stata realizzata da Suzuki Francia e quindi sarà disponibile solamente su questo mercato. Del resto, lo stesso valeva per la già citata versione anniversario della Hayabusa.
Prezzo
La nuova edizione speciale Suzuki GSX-8R è proposta in Francia a 9.798 euro.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|GSX-8R
|84 / 61
|9.890 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Suzuki GSX-8R visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Suzuki GSX-8R