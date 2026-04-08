Suzuki svela il nuovo Burgman Street 2026: ecco le novità

Suzuki ha appena svelato una versione aggiornata del suo scooter Burgman Street. Ci sono modifiche tecniche sia al motore e sia al telaio, oltre a modifiche pensate per migliorare l'esperienza di guida. Il nuovo Suzuki Burgman Street 2026 può contare su di un gruppo ottico anteriore con luci di posizione a LED. La dotazione di serie comprende, tra le altre cose, un comando multifunzione per l'accensione, lo sblocco del tappo del serbatoio e l'apertura del vano sottosella. Lo scooter offre poi un quadro strumenti TFT a colori da 7 pollici con connettività smartphone e si può avere anche il sistema keyless.

Il nuovo modello presenta un vano sottosella più ampio e secondo Suzuki adesso è possibile riporre un casco integrale.

Motore monocilindrico

Dal punto di vista tecnico, il motore monocilidrico di 124 cc raffreddato ad aria è stato rivisto per erogare la coppia massima a un regime inferiore, sebbene numeri esatti non siano ancora stati comunicati. La potenza dovrebbe comunque rimanere di 8,6 CV. Con l'arrivo della versione aggiornata del Burgman Street, Suziki ha migliorato anche il telaio. Oltre a pesare di meno, adesso presenta un incremento del 25% della rigidità torsionale. Miglioramenti che secondo l'azienda giapponese vanno a ottimizzare la stabilità in rettilineo e la maneggevolezza, offrendo una guida ancora più agile.

Peso a vuoto di 115 kg . L'altezza della sella è pari a 775 mm, mentre l'interasse è di 1.285 mm. Lo scooter sarà prodotto da Suzuki Motorcycle India Private Limited, quindi in India. Suzuki afferma che il nuovo Burgman Street 2026 sarà esportato in '' oltre 100 Paesi ''. Si partirà comunque dall'India con le vendite che partiranno da questo mese. Non rimane che attendere novità per il mercato europeo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/04/2026