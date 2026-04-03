Suzuki, il 18 aprile apre le porte delle sue concessionarie: nuova gamma e test ride

Sarà possibile prenotare ed effettuare test ride con la nuova gamma Suzuki

Con l'avvio della nuova stagione motociclistica, Suzuki ha organizzato una giornata di Porte Aperte presso le sue concessionarie per la giornata di sabato 18 aprile. Clienti e appassionati potranno vedere da vicino le ultime novità della gamma di moto della casa giapponese. Inoltre, potremo prenotare ed effettuare un test ride.

La gamma Suzuki

Tra le protagoniste del Porte Aperte la Suzuki V-Strom 800DE dotata di un motore bicilindrico parallelo da 776 cc in grado di erogare 83,4 CV. La scheda tecnica parla anche di una sella a 855 mm da terra, cambio rapido bidirezionale, display multifunzione TFT LCD a colori da 5 pollici, fari a LED, parabrezza regolabile su tre posizioni, portapacchi posteriore con maniglie integrate per il passeggero e un serbatoio da 20 litri. Si potrà ammirare anche la Suzuki GSX-8TT che reinterpreta il design delle street racer degli anni '70. Moto dotata di un motore bicilindrico parallelo da 776 cc in grado di erogare 84 CV.

Suzuki GSX-8TT

Ci sarà poi la Suzuki DR-Z4S che rappresenta l’evoluzione moderna della leggendaria DR Z. Pesa 151 kg e dispone di un motore monocilindrico da 398 cc in grado di erogare 38 CV. Per chi cerca una moto per viaggiare c'è la Suzuki GSX-S1000GX, una crossover sportiva dotata di un 4 cilindri in linea da 999 cc con 152 CV. La dotazione comprende anche sospensioni elettroniche SAES, cruise control intelligente, controllo di trazione multi modalità e un ampio display TFT da 6,5 pollici con connettività smartphone.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/04/2026