Suzuki Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid: cos'ha di speciale il nuovo allestimento Kuro

Suzuki lancia l'allestimento Kuro per Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid: scopri i prezzi e le dotazioni complete

In giapponese kuro significa nero, un colore associato a profondità, carattere e stile senza compromessi. Per questo Suzuki ha scelto proprio questo termine per battezzare il nuovo allestimento dedicato a Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid.

Nuova Suzuki S-Cross Hybrid Kuro

Esterni: tutto più scuro su Vitara e S-Cross Hybrid Kuro

Sui due modelli ibridi, l'allestimento Kuro si riconosce a colpo d'occhio, grazie alle tre tinte dedicate: Blu Capri, Avorio Africa e Grigio Glasgow. Tutte metallizzate e, su Vitara, con tetto nero a contrasto. E poi, barre portatutto nere, cover degli specchietti nere, maniglie nere, cerchi in lega da 17'' in finitura black.

Sulla Vitara si aggiungono anche la modanatura del paraurti posteriore e l'inserto tra i fari posteriori. Sulla S-Cross, invece, fanno il loro ingresso i fendinebbia LED.

Interni: impunture arancioni e inserti Piano Black

L'abitacolo non è da meno. Le impunture arancioni su volante, cuffia del cambio, sedili e pannelli porta aggiungono un tocco sportivo senza urlarlo. Gli inserti in Piano Black completano il quadro.

Suzuki Vitara Hybrid Kuro, l'interno

Prezzi Suzuki Vitara Hybrid Kuro 2026

La gamma Kuro è disponibile sia con cambio manuale sia automatico, e — coerentemente con la filosofia Suzuki — anche nella configurazione a trazione integrale Allgrip Select.

Per la Vitara Hybrid, i prezzi partono da:

1.4 hybrid 48V 2WD MT Top Kuro: 30.350 €

1.4 hybrid 48V 4WD MT Top Kuro: 33.350 €

1.4 hybrid 48V 2WD AT Starview Kuro: 33.350 €

1.4 hybrid 48V 4WD AT Starview Kuro: 36.350 €

Prezzi Suzuki S-Cross Hybrid Kuro 2026

Per la S-Cross Hybrid:

1.4 hybrid 48V 2WD MT Top+ Kuro: 31.850 €

1.4 hybrid 48V 4WD MT Top+ Kuro: 34.850 €

1.4 hybrid 48V 2WD AT Starview Kuro: 34.850 €

1.4 hybrid 48V 4WD AT Starview Kuro: 37.850 €

(Prezzi chiavi in mano IVA, vernice metallizzata e MSS incluse; IPT e PFU escluse)

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/03/2026