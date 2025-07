Prova Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Top 4WD: "suvvino" eclettico piacevole da guidare

Un modello concreto, che fa squadra a sé. Vitara è un nome iconico nella famiglia Suzuki (qui la pagina web di Suzuki Italia) e tra i più versatili del costruttore giapponese.

Un SUV pratico, piuttosto confortevole su strada, ma capace di uscire indenne dall'asfalto grazie alla trazione integrale del modello di questo test, che con il motore 1.4 mild-hybrid 48V offre buone prestazioni e consumi tutto sommato contenuti.

Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 4WD: la prova del SUV compatto MHEV con trazione integrale

Ricordo che la versione attuale del SUV compatto è nata nel 2015 e il restyling più recente è datato 2024, ma il nome Vitara affonda le radici nella notte dei tempi: pensate che la prima generazione ha debuttato nel lontano 1988.

Oggi le forme squadrate sono state aggiornate con un nuovo paraurti anteriore, l'inedita calandra, i cerchi in lega leggera da 17'' con design più moderno e un piccolo spoiler sul tetto. A dare un pizzico di vivacità all'esemplare in prova ci pensa la carrozzeria bicolore in una piacevole sfumatura azzurro/grigia con tetto a contrasto nero.

Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 4WD: la carrozzeria bicolore è un optional da 1.250 euro

Se il design piuttosto spigoloso non farà girare lo sguardo agli amanti del look più audace ha, però, la funzione di rendere l'abitacolo abbastanza spazioso nei 4,19 metri di lunghezza del SUV giapponese. Infatti, a bordo della Vitara si viaggia piuttosto bene anche in cinque e il bagagliaio è capiente rispetto alle misure esterne, con un volume da 362 a 1.119 litri e un accesso ampio e regolare.

Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 4WD: abitacolo concreto e funzionale con sedili confortevoli

Sedili comodi, ma plancia un po' datata

I sedili offrono un bel sostegno e sono rialzati quel tanto che basta per avere una visuale panoramica dei dintorni. Semmai, il concetto di “concreto” espresso all'inizio si traduce in una plancia dallo stile un po' superato. La parte superiore è morbida mentre più sotto e nel resto dell'abitacolo abbondano materiali rigidi, seppur assemblati molto bene.

Inoltre, le finiture argentate riescono a svecchiare solo un po' l'ambiente, ma la mia sensazione è che servirebbe un lavoro più approfondito. Se dal lato estetico il risultato mi convince meno, da quello pratico il voto è positivo.

Comandi facili da usare

Il quadro strumenti è un bel mix fra indicatori analogici e digitali per una lettura immediata delle info di bordo. Sul volante e sulla plancia trovo numerosi pulsanti “fisici” per comandare la radio, il cruise control adattivo e l’efficacissimo climatizzatore monozona, ergo basta un po’ di pratica per avere tutto sotto mano.

Il display del nuovo infotainment cresce di due pollici rispetto a prima, da 7” a 9”, ha una grafica più moderna e leggibile grazie all’uso dei widget e trovo scomodo solo il volume dell’audio, gestito da una piccola zona a sfioramento alla base del display. Tuttavia, offre di serie Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 4WD: il display da 9'' del sistema d'infotainment e i comandi del clima

Comando Drive Modes fra i sedili anteriori

Peccato non avere a disposizione la ricarica senza fili del cellulare, inoltre c’è solo una presa USB-A, oltre a quella 12V davanti alla leva del cambio. Appena dietro, invece, è sistemata la rotella per selezionare le modalità di guida in una posizione comoda da raggiungere, ma fuori dal campo visivo.

Infine, avrei integrato meglio la telecamera per il monitoraggio di attenzione del guidatore, che sembra un po’ posticcia fra le bocchette centrali della ventilazione.

Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 4WD: i sedili anteriori sono riscaldabili di serie

Motore turbo benzina mild-hybrid 48V, 1.373 cc Potenza max combinata 129 CV/5.500 giri Coppia max combinata 235 Nm 2.000-3.000 giri/min Motore EV 13,6 CV/50 Nm Cambio - trazione manuale 6 marce - integrale Dimensioni - baule 4,19 x 1,78 x 1,60 m - 362/1.119 litri Consumo medio 5,4 litri/100 km Peso o.d.m. 1.250 kg Prezzo da 31.600 euro

Ma vengo a quella che ritengo la parte forte della prova e cioè il motore e la dinamica della Vitara in questa configurazione 1.4 turbo MHEV 48V con cambio manuale a sei marce e trazione integrale con ripartizione automatica della coppia motrice fra i due assi. Trovo che sia la combinazione più equilibrata per il piccolo sport utility Suzuki come per altri modelli del costruttore giapponese (leggi la prova di Suzuki Swift Hybrid), anche se i miei favori vanno da sempre al cambio automatico.

Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 4WD: il motore è un 4 cilindri MHEV 48V con 129 CV di potenza

Un quattro cilindri ibrido leggero vivace

Detto ciò, il quattro cilindri offre una bella spinta iniziale grazie ai 129 CV complessivi a 5.500 giri e alla coppia di 235 Nm, che rimane costante da 2.000 a 3.000 giri. I 10 kW (13,6 CV) e 50 Nm del motore elettrico, giustificano la verve della Vitara Hybrid nello scatto da fermo o nelle riprese da bassa velocità.

Mi è piaciuta la sua agilità grazie a ingombri perfetti per il traffico cittadino o per il sentiero di montagna e aggiungo un angolo di sterzo che mi permette di farla girare in un fazzoletto. Se non a un parcheggio difficile, pensate a un ripido tornante, magari sterrato. Un filo di gas, la marcia giusta e ne venite fuori in un amen.

Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 4WD: misure compatte e ottima agilità tra i suoi punti di forza

Il cambio è preciso negli innesti anche se un po' ruvidi e le sospensioni “appiattiscono” le strade dissestate o qualche pietra a patto di non esagerare, altrimenti qualche scossone è da mettere in conto. Ho trovato di buon livello per il genere di veicolo anche la stabilità e la tenuta di strada, con reazioni sempre gestibili.

Quattro profili di guida per cavarsela (quasi) sempre

Infine, le quattro modalità di guida (Auto, Sport, Snow e Lock), sono la soluzione ideale per cavarsi d'impatto in situazioni difficili, con la trazione integrale che vi regala motricità e sicurezza su strade scivolose oppure in fuoristrada.

Chiaro, non si tratta di un fuoristrada puro e l'altezza da terra (17,5 cm) non vi mette al riparo da ogni ostacolo; tuttavia, la “nostra” Vitara è stata messa messa alla prova in situazioni molto impegnative, anche nelle mani di guidatori meno esperti, e se l'è cavata egregiamente. Mezzo punto in meno ai freni, più per la resistenza alla fatica che alla reale efficacia: poche curve in discesa a un'andatura appena allegra e l'impianto va un po' in affanno.

Punti di forza in breve:

Trazione integrale 4WD

Agilità su strada e fuoristrada

Quattro modalità di guida

Motore mild-hybrid efficiente

Buona capacità di carico

Consumi buoni per un SUV 4x4

In sintesi, la Vitara mi ha svelato ancora una volta, tutta la sua anima di pratica ed essenziale tuttofare. Non sarà una top model, ma nemmeno vuole esserlo. L'abitacolo è un po' agée? Vero, ma è pratico, robusto e spazioso. Insomma, se resiste da così tanti anni nei listini Suzuki, più di un motivo l'ho trovato.

Per esempio, è ottima per gli spostamenti urbani, è efficace fuori dalla città per raggiungere - perché no - la casa in montagna e, oggi, con consumi piuttosto bassi grazie al motore ibrido. In città la media è di 7,7 litri/100 km, che in autostrada diventa di 7,2 litri/100 km e su strade extraurbane scende a 5,8 litri/100 km. Niente male per un SUV compatto a trazione integrale.

Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 4WD: la versione Top della prova attacca il listino a 31.600 euro

Chiusura con il prezzo di listino, che nella versione ricca Top parte da 31.600 euro, ma scende a 27.600 euro grazie alle promozioni Suzuki. L'esemplare della prova aggiunge solo la verniciatura bicolore a 1.250 euro poiché la dotazione è completa sia lato comfort, per esempio con sedili riscaldabili e sistema keyless, sia lato sicurezza con la guida semi-autonoma di livello 2, i sensori di parcheggio e la telecamera. Risultato: 32.850 euro, che con le promo attuali diventano 28.850 euro. Vale la pena farci un pensierino? Fatemelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/07/2025