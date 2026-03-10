Suzuki svela la Hayabusa ispirata a Street Fighter 6

Sarà esposta durante la Capcom Cup 12 e la Street Fighter League World Championship 2025

Suzuki ha svelato un esemplare speciale con una livrea a tema gaming, questa volta prendendo la sua hyperbike di punta, la Hayabusa, e reinterpretandola ispirandosi al personaggio di Juri Han di Street Fighter 6. La moto che è stata ribattezzata Hayabusa Tuned by Juri, sarà esposta durante i prossimi eventi Capcom Cup 12 e Street Fighter League: World Championship 2025, sponsorizzati da Suzuki. Non è la prima volta che la casa giapponese collabora con Capcom. Lo scorso anno, venne realizzata una versione speciale della GSX-8R con una livrea sempre ispirata a Street Fighter. Questa volta, però, Suzuki ha fatto le cose in grande.

Un esemplare unico

La casa giapponese ha infatti scelto la sua hyperbike, simbolo di velocità pura, per realizzare questo particolarissimo esemplare unico, una moto nota al pubblico per le sue prestazioni mozzafiato più che per i suoi collegamenti con il mondo dei videogiochi. Venendo alla moto, dal punto di vista estetico, il design della livrea si basa sullo stile cromatico 2P di Yuri dove troviamo i colori bianco, nero e giallo. Livrea pensata per richiamare il lato più aggressivo del personaggio di Street Fighter. Suzuki afferma che il tema grafico è pensato per catturare l'ossessione di Juri per la forza e la vittoria, abbinandola a quella che l'azienda definisce la sua ''moto sportiva definitiva''. I fan che parteciperanno ai tornei potranno vedere la moto dal vivo presso lo stand Suzuki all'interno del Ryogoku Kokugikan, dove gli eventi si svolgeranno dall'11 al 15 marzo.

L'esclusiva Hayabusa Tuned by Juri è solo l'ultimo esempio di come Suzuki si stia avvicinando alla cultura del gaming: l'azienda afferma che la partnership mira a unire gli appassionati di moto e i videogiocatori attraverso un entusiasmo condiviso per le prestazioni e il design. Nulla cambia, invece, dal punto di vista della meccanica. Estetica a parte, la Suzuki Hayabusa con la livrea del famoso videogioco è sempre quel ''missile'' ad altissime prestazioni che conosciamo e che è molto amato dai clienti della casa giapponese.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/03/2026