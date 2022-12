Tucano Urbano: regali intelligenti per un Natale su due ruote

Durante le feste natalizie diventa fondamentale affidarsi a un mezzo di trasporto sostenibile e agile proprio per non ingolfarsi nel traffico super congestionato. Per non impazzire anche nella ricerca dei regali di Natale è meglio optare subito per doni utili a incentivare l’uso delle due ruote. Da sempre professionista dell’inverno, Tucano Urbano suggerisce come idee-regalo di Natale i suoi best seller nel nome della sicurezza, della funzionalità e della simpatia.

Tucano Urbano Party Saver

PER LA BICI Fra i doni più interessanti per questo Natale c’è il porta-bottiglia da bici Party-Saver. Perfetto da donare a tutti gli amici ciclisti, Party-Saver è realizzato in neoprene: lo stesso materiale delle mute da sub, in grado di preservare la temperatura della bottiglia e, grazie anche a un inserto antiscivolo e antivibrazione, attutire i colpi. Si aggancia alla bici tramite una fascetta regolabile in velcro e via si pedala verso la festa. Prezzo consigliato al pubblico: 9,90 €. Opossum è il best seller della linea cycling. Con questo termoguscio l’inverno resta fuori, il comfort dentro. E questo perché, grazie all’interno in ecopelliccia e all’esterno 100% impermeabile e antivento, il bimbo si sente come avvolto in un caldo e morbido abbraccio, mentre mamma o papà possono pedalare in lungo e in largo per la città. Opossum si apre e si chiude con un solo gesto e si trasforma anche in copriseggiolino. E, se rimane incustodito, non c’è bisogno di smontarlo: l’anello antifurto darà filo da torcere ai ladri. Prezzo consigliato al pubblico: 69,90 euro.

Tucano Urbano Opossum

LA GIUSTA TEMPERATURA El'Top è il casco demi-jet full optional di Tucano Urbano (qui le sue caratteristiche). Fresco d'estate, grazie alla ventilazione Dynamic Flow, dispone di doppia visiera ed è caldo quando serve, grazie alle cover copri-aerazione in dotazione. Tucano Urbano El’Top si distingue anche per l’esclusivo design small fit, dalle linee sport-chic e per i colori sportivi e al tempo stesso sofisticati: bianco ghiaccio lucido, grigio carbone opaco, blu infinito opaco e l’insolito bronzo opaco. Ottimo il rapporto qualità-prezzo: 119 euro, con incluse due cover in tinta con il casco. Per gli amanti del piumino, Tucano Urbano riserva un’idea regalo davvero unica: Superleggero, il primo piumino certificato moto CE, pensato per chi predilige questo genere di capospalla ma non vuole rinunciare alla sicurezza su due ruote. È termico ma al tempo stesso ultraleggero, solo 120 grammi di imbottitura in ecopiuma per un capo che ha superato tutti i test antiabrasione e antistrappo ed è armato su spalle e gomiti di protezioni CPS Aerosoft. Prezzo consigliato al pubblico: 139,90 euro.

Tucano Urbano Superleggero

UN NATALE (SICURO) AL CALDO A scaldare i nostri viaggi natalizi ci pensa Seppiawarm, il nuovo guanto riscaldante su palmo e dita per una più efficace diffusione del calore. Certificato moto CE con protezione omologata morbida sulle nocche è dotato di membrana 100% impermeabile e traspirante. Tre livelli regolabili di termicità, con alimentazione tramite batteria a litio da 7,4 V/2200 mAh ricaricabile. L'autonomia è di circa 4 ore a 65,5° C. Prezzo consigliato al pubblico: 199,90 euro. Accolto ancora con grande entusiasmo nell’edizione appena conclusa di EICMA, Airscud si conferma come uno dei sistemi airbag più versatili al mondo. Airscud è indossabile sotto o sopra alla giacca, persino con lo zaino; e, tramite l’esclusivo sistema brevettato Arm Link, il gilet è trasformabile in una giacca certificata moto CE in classe A (qui tutte le sue caratteristiche). Prezzi consigliati al pubblico (non comprensivi del piano di noleggio In&box, attivabile con diverse formule a partire da 10 euro al mese): gilet Airscud 399,00 euro; Maniche Airscud 99,00 euro; Airscud Jacket 479,00 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/12/2022