Tucano Urbano, il testimonial è una bottiglia di plastica: eccolo in video!

Tucano Urbano, storico brand milanese di abbigliamento e accessori per le due ruote, ha lanciato la nuova linea di prodotti Good Wheels, che segna l’inizio di un percorso che lo porterà a una produzione sempre più sostenibile, e che coinvolge ogni aspetto dei prodotti, compreso il packaging.

Tucano Urbano Good Wheels, la linea di prodotti realizzati con plastica riciclata

GOOD WHEELS L’icona Good Wheels che si trova sui prodotti Tucano Urbano indica che quel capo è stato realizzato con tessuti derivanti dal riciclo delle bottiglie di plastica e di materiali in nylon (fibre di scarti postindustriali, filati e scarti di tessiture post-consumo, reti da pesca ecc.). A questo si aggiunge anche la presenza di packaging minimal, con materiali riciclati e riciclabili. Il tutto, ovviamente, senza compromettere la qualità di prodotti nati per durare nel tempo.

Tucano Urbano Good Wheels, la linea di prodotti realizzati con plastica riciclata

VEDI ANCHE

IL VIDEO Nel video di lancio della campagna promozionale della linea Good Wheels, assistiamo al licenziamento di una bottiglia di plastica e la comprensibile tristezza che la assale. Fino a quando incontra altre bottiglie che possono essere utilizzate per la produzione dei capi della linea sostenibile di Tucano Urbano. Il video è stato realizzato con la collaborazione dell’agenzia Punctum Studio e dell’artista Grazia Bagnacavalli, in arte ArtVader.

Tucano Urbano Good Wheels, la linea di prodotti realizzati con plastica riciclata

LE DICHIARAZIONI “Abbiamo scelto di sensibilizzare i commuter urbani sul tema della sostenibilità, senza dimenticare l’ingrediente «fun», che da sempre è insito in Tucano Urbano”, spiega Florian Martin, Marketing Manager del brand milanese. “Questo spot in cui la nostra bottiglia cambia vita vuole illustrare in modo divertente il concetto di economia circolare a tutti gli irriducibili delle due ruote che, scegliendo di muoversi in moto, scooter o bici tutto l’anno, danno già un loro contributo a favore di una mobilità urbana più responsabile”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/11/2022