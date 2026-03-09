Svelata la nuova Suzuki Katana Limited Edition, solo 45 esemplari: ecco com'è fatta

Suzuki Katana è una moto che presenta un look di ispirazione retrò. La casa giapponese ha presentato adesso una speciale Limited Edtion che sarà prodotta in soli 45 esemplari e venduta solamente in Germania.

Com'è fatta

L'attuale Katana già si caratterizza per quegli elementi stilistici della Katana originale con l'inconfondibile frontale affilato e la vernice argentata. La Limited Edition aggiunge una serie di dettagli estetici e un piccolo aggiornamento della dotazione di serie. Le modifiche più rilevanti sono comunque quelle estetiche. Ogni esemplare, infatti, può contare su di un adesivo numerato che identifica il numero di produzione. La dotazione prevede anche un paraserbatoio in finto carbonio e una carenatura posteriore di colore nero. Inoltre, Suzuki mette a disposizione anche un set di decalcomanie nere e argento chiamato ''The Edge'' che secondo la casa giapponese dovrebbe consentire di enfatizzare le linee spigolose della Katana.

Suzuki Katana Limited Edition

Chi acquisterà questa Limited Edition riceverà un tappetino nero da garage con il logo Katana e una copia del libro ''Katana History'' che ripercorre lo sviluppo della moto nell'arco di oltre quattro decenni. Non si sono particolari modifiche alla meccanica tranne che per lo scarico. Infatti, troviamo un impianto Akrapovič creato appositamente per questo modello. Per il resto, non ci sono altre modifiche tecniche rispetto alla moto che già conosciamo.

Motore 4 cilindri

Questo significa che il cuore pulsante della Suzuki Katana Limited Edition rimane sempre il motore 4 cilindri da 999 cc derivato dalla Suzuki GSX-R1000, che eroga una potenza di 152 CV. Nella versione per questa moto, l'unità è stata tarata per offrire una spinta più decisa ai medi regimi piuttosto che agli alti regimi. Inoltre, la dotazione tecnica prevede anche un acceleratore ride-by-wire e una serie di sistemi elettronici di assistenza alla guida tra cui il controllo di trazione impostabile su 5 livelli e 3 modalità di guida. Ci sono poi un cruscotto LCD affiancato da indicatori di direzione a LED, mentre l'impianto di illuminazione è completamente a LED. Il telaio è sempre in alluminio con sospensioni KYB e freni Brembo.

Prezzo

Suzuki afferma che la Katana Limited Edition è già disponibile presso i concessionari ma solo quelli della Germania. l prezzo è di 15.045 euro.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/03/2026