Suzuki GSX-S1000GX, in promozione il prezzo dei modelli 2025

Avatar di Fabio Meloni, il 29/01/26

3 ore fa - Sconti fino a 2.500 euro sulla crossover di Hamamatsu

Sconti fino a 2.500 euro sulle tre versioni della crossover di Hamamatsu

La Suzuki GSX-S1000GX (ottima crossover sportiva) è in promozione, con sconti rispetto al prezzo di listino che arrivano fino a 2.500 euro. L'iniziativa è valida sui modelli 2025. Ecco i dettagli con i link alla pagina Suzuki del prodotto:

Suzuki GSX-S1000GX

*aggiunge alla dotazione standard scarico Akrapovic, manopole riscaldabili, borse laterali, sella comfort, parabrezza fumé sportivo

**aggiunge alla dotazione standard manopole riscaldabili, borse laterali, sella comfort, cavalletto centrale

Pubblicato da Fabio Meloni, 29/01/2026
