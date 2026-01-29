Suzuki GSX-S1000GX, in promozione il prezzo dei modelli 2025

Sconti fino a 2.500 euro sulle tre versioni della crossover di Hamamatsu
La Suzuki GSX-S1000GX (ottima crossover sportiva) è in promozione, con sconti rispetto al prezzo di listino che arrivano fino a 2.500 euro. L'iniziativa è valida sui modelli 2025. Ecco i dettagli con i link alla pagina Suzuki del prodotto:
- GSX-S1000GX: 15.300 euro f.c. anziché 17.790 (-2.490 euro).
- GSX-S1000GX Sport*: 17.500 euro f.c. anziché 19.490 (-1.990 euro).
- GSX-S1000GX Touring**: 17.100 euro f.c. anziché 19.090 (-1.990 euro).
*aggiunge alla dotazione standard scarico Akrapovic, manopole riscaldabili, borse laterali, sella comfort, parabrezza fumé sportivo
**aggiunge alla dotazione standard manopole riscaldabili, borse laterali, sella comfort, cavalletto centrale
Pubblicato da Fabio Meloni, 29/01/2026