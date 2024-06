Suzuki V-Strom Day 2024: le immagini della quarta edizione (e la data della prossima)

Un'altra edizione del V-Strom Day si è appena conclusa – quella 2024 è la quarta – e c'è già chi non vede l'ora sia la volta della prossima. Quest'anno gli appassionati delle Sport Enduro Tourer di Suzuki hanno affrontato curve e sterrati dell'Alta Val Camonica, tra i passi Gavia e Mortirolo in un crescendo di tornanti, paesaggi indimenticabili e momenti di autentica passione per la moto e per il mototurismo. Non ci credete? Date un'occhiata alle immagini nella gallery cliccando su una delle foto dell'articolo.

VEDI ANCHE

Una fase del V-Strom Day 2024



IL PERCORSO Da Ponte di Legno (BS) i 130 partecipanti si sono avviati in sella alle 98 Suzuki V-Strom verso la Val Camonica per poi proseguire verso i passi Gavia e Mortirolo, concludendo nella scenografica vallata di Case di Viso, per un totale di 150 km. Ma di km c'è chi ne ha percorsi ben di più per partecipare al V-Strom Day: i record sono di un equipaggio di Napoli e di uno proveniente addirittura dall'Ungheria.



CI VEDIAMO NEL 2025 Un tour che ha accolto V-Strom di tutti gli anni e di tutte le cilindrate, dalle più recenti 1050SE e 800SE, 1050DE e 800DE, senza dimenticare uno dei best seller di Suzuki, la V-Strom 650. L'appuntamento col V-Strom Day è per la quinta edizione, il 21 giugno 2025.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/06/2024