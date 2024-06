Suzuki V-Strom 800DE diventa DR Big Rally Project: "bastano" 13.500 euro di modifiche

Non è una V-Strom 800DE Djebel, modello ''ufficiale'' che riprende la DR650R, e nemmeno la Rally Edition, versione speciale dell'enduro Suzuki apparsa in Francia. V-Strom 800DE DR Big Rally Project è la speciale versione della V-Strom che è stata realizzata per correre il Mexican 1000 Rally, e per certi versi è più simile alla All Road 680, una DR650 modificata che vi abbiamo mostrato qualche giorno fa.

SOSPENSIONI DA CROSS Una V-Strom 800DE rivoluzionata, per affrontare un tracciato di gara a fianco di mono specialistiche. Tanto per cominciare le sospensioni Showa sono state sostituite davanti da una forcella KYB della RM-Z250, aumentando la corsa da 220 a 310 mm, dietro dal mono Cogent Dynamics personalizzato da 250 mm di escursione. L'arrivo di una nuova forcella ha reso necessario passare a un kit rotore sovradimensionato Galfer Tsunami, poi abbinato a una pinza Brembo MX-2GPR da motocross, mentre la pompa freno è AMC-MX (bye bye ABS di serie, quindi). Dietro rotore Galfer Wave e cuscinetti Galfer.

RUOTE DA GARA... Con un aggiornamento così importante delle sospensioni non poteva andare diversamente per i cerchi: Excel Takasago A60 con raggi oversize in acciaio inossidabile 21''-18'', davanti con un mozzo Haan lucido che proveniva nientepopodimenoché dalla moto da allenamento del pilota Supercross Suzuki Ken Rozcen, dietro col mozzo di serie della V-Strom. Per solcare la sabbia del deserto la DR Big Rally Project si è dotata di Dunlop Geomax EN91 90/90 e 140/80. All'interno di ciascuno degli pneumatici, 28 palline di mousse Mr. Wolf, al posto delle camere d'aria.

... E NON SOLO Una modifica è stata necessaria anche a livello dello scarico: con l'escursione posteriore aumentata, infatti, la marmitta entrava in contatto col forcellone, ecco quindi uno Yoshimura R-12 personalizzato. Tra le altre modifiche degne di nota l'ammortizzatore di sterzo Scotts, il manubrio Fasst Company Flexx, la piastra paramotore AXP in plastica di polietilene ad alta densità da 8 mm, le pedane Impact Adventure di Fasst Company e il filtro dell'aria DNA Filters con coperchio dell'airbox Stage 2, che rimuove il coperchio dell'airbox e i boccagli di serie per aiutare la V-Strom 800DE a ''respirare''. Nuova anche la sella da rally piatta di Seat Concepts e la grafica ad opera di TMBR Moto in stile DR Big della Parigi-Dakar 1990. Due mesi e 150 ore di lavoro, ma la V-Strom 800DE così allestita pesa 214 kg col pieno, 16 kg meno dell'originale. Una notevole quantità di modifiche che porta il conto oltre quota 14.500 dollari, l'equivalente dei nostri 13.500 euro. In pratica un'altra V-Strom 800DE accessoriata!

Fonte: CycleWorld

Pubblicato da Michele Perrino, 24/06/2024