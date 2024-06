Ti piace la Suzuki Katana? Ora puoi costruirne una con i "mattoncini"

Diciamolo pure chiaramente: la Suzuki Katana non è stata la moto di maggior successo in quel di Hamamatsu. Sarà per via delle sue linee molto particolari, perché dal punto di vista tecnico il divertimento è garantito dal motore 4 cilindri da 999 cc per 152 CV. Se siete tra colori i quali sono affascinati dalla Katana, potreste trovare piacevole il kit realizzato da Cada Bricks: una piccola riproduzione in scala a ''mattoncini'' della Suzuki.

La Suzuki Katana in ''mattoncini'' di CaDa Bricks

MINI KATANA La piccola replica Suzuki è composta da 1.104 pezzi ed è dotata di sospensioni funzionanti, catena, cambio a 3 velocità e motore trasparente con tanto di albero motore e pistoni mobili. Le sue dimensioni sono di 35,1x13,7x21,8 cm (col cavalletto 41,9x16,7x23,5 cm). In questo momento potete trovarla in vendita su Camshop.jp al prezzo di 6.160 yen, l'equivalente di circa 36 euro (ma attenzione alla spedizione, essendo in Giappone).

Fonte: Visordown

Pubblicato da Michele Perrino, 03/06/2024