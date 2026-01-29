Suzuki GSX-8S e GSX-S Evo 2026, prezzi e colori

Suzuki GSX-8S e GSX-8S Evo 2026 - Col 2026, la Casa di Hamamatsu ha messo mano alle colorazioni di molti suoi modelli, in alcuni casi ritoccando anche il prezzo - o, comunque, prolungando promozioni in corso. A tal proposito abbiamo parlato di V-Strom 800 e V-Strom 1050 2026, diverse nell'aspetto e scontate rispetto al prezzo di listino. E anche la sportiva stradale GSX-8R ha guadagnato una rinfrescata con nuove livree. Ora è il turno della naked entry-level GSX-8S, la quale, tra l'altro, non molto tempo fa è stata tra le protagoniste qui su Motorbox di una approfondita comparativa di categoria. Per lei arrivano colorazioni inedite ed è confermato il prezzo ribassato. Dove non cambia è nella scheda tecnica: bicilindrico in linea di 776 cc da 83 CV e 78 Nm, sella a 810 mm da terra, 202 kg in ordine di marcia. Continua a essere proposta in versione standard o Evo, quest'ultima con scarico Akrapovic, cover a effetto monoposto e adesivo per il serbatoio.

GSX-8S 2026 è proposta in:

Blu San Diego

Rosso Pechino

Nero Nairobi

Suzuki GSX-8R e GSX-8R Evo 2026; qui la standard in Blu San Diego

GSX-8S Evo 2026 è proposta in:

Blu San Diego

Rosso Pechino

Nero Nairobi

Suzuki GSX-8R e GSX-8R Evo 2026; qui la standard in Evo in Nero Nairobi

Sono già in vendita, la standard con prezzo (ancora) in promozione: 8.190 euro f.c. anziché 9.190. Confermato invece il prezzo della Evo di 9.490 euro franco concessionario.

