Suzuki V-Strom 800DE e 800SE 2026, prezzi e colori

Avatar di Fabio Meloni, il 12/01/26

2 ore fa - Tre nuove tinte e prezzo in promozione per le bicilindriche di Hamamatsu

Tre nuove tinte e prezzo in promozione per la globetrotter e l'adventure di Hamamatsu

Suzuki V-Strom 800DE e 800SE 2026 - La V-Strom 800DE e la V-Strom 800SE sono ormai due vecchie conoscenze. Bicilindriche, condividono meccanicamente molto e si differenziano fondamentalmente per la misura del cerchio anteriore (di 21'' nel caso della DE, di 19'' quello della SE) e per l'escursione delle sospensioni, ovvero per la destinazione d'uso: la SE è la globetrotter di famiglia, la DE è l'adventure.

Per il 2026 guadagnano nuovi colori.

V-Strom 800DE è proposta in:

  • Giallo Petra
  • Bianco Oslo
  • Nero Dubai

Suzuki V-Strom 800DE e 800SE 2026, prezzi e colori: la DE in Giallo Petra

V-Strom 800SE è proposta in:

  • Grigio Seattle
  • Rosso Madrid
  • Nero Parigi

Suzuki V-Strom 800DE e 800SE 2026, prezzi e colori: la SE in Rosso Madrid

Sono già in vendita con prezzi in promozione: V-Strom 800DE costa 10.400 euro f.c. (anziché 11.700), V-Strom 800SE costa 9.490 euro f.c. (anziché 10.990).

Pubblicato da Fabio Meloni, 12/01/2026
