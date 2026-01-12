Suzuki V-Strom 800DE e 800SE 2026 - La V-Strom 800DE e la V-Strom 800SE sono ormai due vecchie conoscenze. Bicilindriche, condividono meccanicamente molto e si differenziano fondamentalmente per la misura del cerchio anteriore (di 21'' nel caso della DE, di 19'' quello della SE) e per l'escursione delle sospensioni, ovvero per la destinazione d'uso: la SE è la globetrotter di famiglia, la DE è l'adventure.
Per il 2026 guadagnano nuovi colori.
V-Strom 800DE è proposta in:
- Giallo Petra
- Bianco Oslo
- Nero Dubai
Suzuki V-Strom 800DE e 800SE 2026, prezzi e colori: la DE in Giallo Petra
V-Strom 800SE è proposta in:
- Grigio Seattle
- Rosso Madrid
- Nero Parigi
Suzuki V-Strom 800DE e 800SE 2026, prezzi e colori: la SE in Rosso Madrid
Sono già in vendita con prezzi in promozione: V-Strom 800DE costa 10.400 euro f.c. (anziché 11.700), V-Strom 800SE costa 9.490 euro f.c. (anziché 10.990).