Doohan, ma che combini?!? Tre incidenti nella stessa curva di Suzuka - VIDEO

Il circuito di Suzuka non porta decisamente fortuna a Jack Doohan. L'australiano, visto brevemente in F1 nelle prime gare della stagione 2025, è stato protagonista di un triplo incidente tra curva 8 e curva 9 durante i test del campionato di Super Formula che si sono disputati questa settimana. Sulla stesso tracciato, nel corso delle prove libere del GP Giappone di quest'anno, l'allora pilota dell'Alpine era già stato vittima di un bruttissimo schianto contro le barriere curva 1, affrontata con il DRS ancora aperto.

Doohan: tre incidenti fotocopia e gli insulti dei tifosi argentini

La tremenda tre giorni di test di Doohan ha visto l'australiano commettere praticamente sempre lo stesso errore alla Degner Curve, finendo poi la sua corsa contro le barriere di curva 9, quella che precede il tratto nel sottopasso tipico di Suzuka. Una precisione... nell'imprecisione che ha dell'incredibile, come si può vedere dalle immagini dell'onboard camera:

El piloto australiano, Jack #Doohan atraviesa un momento difícil en su carrera.

En las pruebas de la Súper Fórmula en #Suzuka, Japón ha sufrido accidentes en las Curvas Degner en TRES (3) días, las tres veces de forma casi idéntica y perdiendo el control del coche. pic.twitter.com/9MhcjIy2Mt — Walter Verst 🏆🦑⭐️ (@WalterVerst) December 12, 2025

Come purtroppo sempre più spesso accade, questi episodi hanno avuto anche pesanti strascichi sui social media, dove Doohan è tornato nuovamente nel mirino dei tifosi argentini di Franco Colapinto, con il quale si era conteso il sedile dell'Alpine a inizio anno. Il suo profilo Instagram è stato bombardato di messaggi di scherno, a volte anche decisamente condannabili, tanto che l'australiano per un certo periodo ha adottato la stessa reazione di Kimi Antonelli dopo che l'italiano erano finito nel mirino dei tifosi di Max Verstappen per la posizione persa a favore di Lando Norris nel finale del GP Qatar, ossia oscurando la sua immagine profilo.

Test Super Formula 2026: Ugochukwu il più veloce, Rovanpera KO

La tre giorni di test della Super Formula si sono chiusi con il miglior tempo fatto realizzare da Ugo Ugochukwu, 18enne americano con passaporto nigeriano e italiano, con il crono di 1'36''862. Tra i protagonisti più attesi c'era Kalle Rovanpera che, dopo l'addio al mondo dei rally, ha scelto proprio l'impegnativa serie giapponese come gradino della sua scalata verso la F1. Il due volte iridato WRC non è stato però fortunato, dovendo alzare bandiera bianca a metà della seconda giornata a causa di una vertigine parossistica posizionale benigna e del conseguente stop imposto dai medici. Il finlandese ha così terminato in fondo alla classifica dei tempi. Il finlandese a gennaio parteciperà alla Formula Regional Oceania Trophy che si disputa in Nuova Zelanda, prima di riprendere l'avventura in Super Formula. Il campionato giapponese inizierà ad aprile, sul circuito di Motegi.

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/12/2025