Troppi incidenti, la Williams rompe con Sargeant: da Monza, al suo posto debutta Franco Colapinto

La Williams ha deciso di mettere fine alla stagione di Logan Sargeant. Il giovane statunitense, che compirà 24 anni il prossimo dicembre e che era alla seconda stagione al volante della monoposto del team inglese, chiude al momento la sua parentesi da pilota di Formula 1 con 37 weekend di gara all’attivo. Fatale gli sarebbe stato l’ultimo grave incidente che lo ha visto protagonista nelle prove libere 3 dello scorso GP d’Olanda a Zandvoort, in cui ha distrutto la macchina costringendo i meccanici agli straordinari per rimetterlo in pista in vista della gara (dopo aver saltato le qualifiche per i troppi danni riportati). Sorprendente è però la scelta del sostituto…

F1 GP Olanda 2024: l'incidente di Logan Sargeant (Williams) | Foto: Twitter @F1

CHI AL POSTO DI SARGEANT? Se la notizia dell’appiedamento di Sargeant non è un fulmine a ciel sereno, lo stesso non può dirsi del nome del pilota che ne prenderà il posto negli ultimi 9 GP del campionato. Dopo che nelle ultime settimane si era ipotizzato un dualismo tra Mick Schumacher e Liam Lawson (rispettivamente riserve di casa Mercedes e Red Bull), a sorpresa la scelta è invece ricaduta su Franco Colapinto. 21 anni, argentino di Buenos Aires, Colapinto è l’ultimo prodotto del vivaio Williams e aveva già guidato la FW46 nelle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna a Silverstone. Attualmente impegnato in F2, il giovane talento sudamericano è attualmente sesto nella stagione d’esordio tra i cadetti, con una vittoria e due secondi piazzamenti all’attivo.

VEDI ANCHE

Franco Colapinto nel 2024 | Foto: Williams

PARLA COLAPINTO “È un onore – spiega Colapinto nel comunicato ufficiale della scuderia inglese – poter fare il mio debutto in Formula 1 con la Williams. È il sogno di una vita. La squadra ha una storia incredibile e una missione per tornare in prima linea, e non vedo l'ora di farne parte. Entrare in F1 a metà stagione sarà un’enorme curva di apprendimento, ma sono pronto per la sfida e sono completamente concentrato a lavorare il più duramente possibile con Alex e il team per renderlo un successo”. La promozione di Colapinto è comunque temporanea, almeno per quanto riguarda la stessa Williams: il team inglese ha infatti già ufficializzato la coppia composta da Alex Albon e Carlos Sainz per la stagione 2025.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/08/2024