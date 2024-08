Mercato piloti: Sargeant guarda all'America, Chadwick prova con Andretti

SARGEANT FUORI DALLA F1 Con la conferma di Carlos Sainz al fianco di Alex Albon al team Williams per la stagione 2025 di Formula 1 si possono considerare quasi esaurite le possibilità di Logan Sargeant di rimanere nel circus. Questo non fa che dare fermento al mercato piloti dell'Indycar series che ormai sta rifinendo le formazioni per la prossima stagione. Tra due settimane le monoposto torneranno in pista per le ultime quattro tappe della stagione e poi si inizierà a lavorare in ottiva 2025.

DESTINAZIONE PREMA Da più parti si fa strada l'ipotesi che Logan Sargeant possa essere uno dei due piloti prescelti dalla Prema per il suo atteso sbarco in Indycar. Il team vicentino ha già schierato lo statunitense ai tempi della Formula 3, periodo in cui l'americano ha mostrato ottime prestazioni. Rimane da capire se Sargeant - sempre che sia davvero lui il prescelto - rappresenterà il giovane o l'esperto della squadra. René Rosin ha affermato subito dopo l'annuncio del suo nuovo impegno in America di voler approntare una coppia di piloti composta da un giovane (debuttante?) e da un pilota di esperienza (Alexander Rossi ora ex McLaren?). La squadra italiana tra un mese comincerà ad essere operativa nella filiale americana nei pressi di Indianapolis dove assemblerà le vetture e affronterà i classici test post-stagionali confrontandosi così con i team storici dell'Indycar.

POURCHAIRE CERCA SPAZIO Non si capisce se l'esperienza con McLaren di Theo Pourchaire sia davvero ai titoli di coda. Il francese aveva interrotto il programma in SuperFormula per subentrare a David Malukas sul sedile del team gestito da Sam Schmidt, salvo poi essere scaricato in favore di Nolan Siegel e richiamato poi in extremis per sostituire l'infortunato Rossi a Toronto. Certo è che l'ex pilota di riserva dell'Alfa Romeo ha ben figurato nelle tappe a cui ha preso parte e intende dare seguito alle prestazioni nella prossima stagione oltreoceano inserendosi in pianta stabile in un team.

VOLTI NUOVI In una formazione che conta già 27 vetture a tempo pieno e l'anno prossimo dovrà accogliere l'arrivo della Prema ci sono anche altri piloti che cercano le loro chance visto anche il dietro-front dello stesso Alex Palou che ha reputato più vantaggioso rimanere in America che inseguire le (vaghe) sirene della F1 con McLaren o Christian Lundgaard che da pilota Renault ora ha detto di non essere più interessato al mondiale proprio nell'imminenza del passaggio al team McLaren quale sostituto di Rossi. Nelle prossime settimane Jamie Chadwick proverà per Andretti mentre stanno cercando di completare il budget per essere al via sia Nicholas Varrone - due volte vincitore della 24 ore di Le Mans - e Hunter McElrea, debuttante nello scorso round di Toronto. A Indianapolis (stradale) è previsto un test per Zane Maloney, pilota di Formula 2 ex del vivaio Red Bull, con Rahal che potrebbe quindi aver già trovato il sostituto di Lundgaard.

Pubblicato da Marco Borgo, 01/08/2024