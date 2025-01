Alpine ingaggia Colapinto dalla Williams: sarà riserva ma già mette pressione su Doohan

Tanto tuonò, che piovve: dopo settimane di voci e speculazioni, l’Alpine F1 ha per davvero ingaggiato Franco Colapinto inserendolo nella propria formazione di piloti per il mondiale 2025 di Formula 1. Non, però – almeno, non per il momento – tra i titolari, che resteranno Pierre Gasly e il giovane debuttante Jack Doohan. Indubbio però che sarà proprio l’esordiente australiano a soffrire maggiormente l’ingombrante presenza del giovane argentino, che ha fatto impazzire il sudamerica correndo nella stagione 2024 con la Williams insostituzione Logan Sargeant, ma che a fine stagione ha dovutocedere il posto all’ex Ferrari Carlos Sainz.

Colapinto in Alpine: così Doohan già trema

Colapinto arriva quindi in Alpine F1 ufficialmente per svolgere il ruolo di tester e pilota di riserva, ma la notizia non può che mettere pressione su Doohan: il figlio del campionissimo delle moto, Mick Doohan, ha giàdebuttato nel GP Abu Dhabi dello scorso dicembre, ma sembra non aver impressionato particolarmente Flavio Briatore. Secondo voci di radio paddock, il manager cuneese – tornato nel team con sede a Enstone come consulente esecutivo su mandato dell’amministratore delegato del gruppo Renault, Luca De Meo – non sarebbe particolarmente impressionato da Doohan, che avrebbe un contratto a breve termine per disputare soltanto le prime gare della stagione.

Questo è il motivo per cui l’annuncio di Franco Colapinto in Alpine – che ha firmato un contratto pluriennale liberandosi dagli impegni con la Williams (dove sarebbe stato chiuso da Albon e Sainz – non sembra la semplice notizia dell’ingaggio di un giovane per il ruolo da terzo pilota. La notizia anzi arriva proprio nella stessa giornata in cui la stessa Alpine aveva comunicato l’ingaggio del 30enne giapponese Ryo Hirakawa come collaudatore, riserva e pilota del simulatore.

Dalla Williams all'Alpine, il commento di Franco

“Sono super entusiasta – spiega Franco Colapinto nel comunicato ufficiale del team – di avere l’opportunità di unirmi all’Alpine F1. Prima di tutto, voglio ringraziare la Williams per tutto il suo sostegno dal momento in cui sono entrato nell’Academy fino all’ultima gara di Abu Dhabi. Hanno trasformato il mio sogno di correre in Formula 1 in realtà, e sarò sempre grato per questo. Ora però è arrivato il momento di un nuovo capitolo e accettare questa sfida in Alpine è davvero un onore”.

“Un enorme grazie – ha aggiunto – va a Luca De Meo, Flavio Briatore e Oliver Oakes (il team principal, ndr) per aver creduto in me e per avermi accolto in squadra a braccia aperte. Non vedo l’ora di iniziare e di vedere dove ci porterà questo viaggio. Inoltre, un enorme ringraziamento a tutti i miei sponsor e partner che mi hanno sostenuto durante le sfide della stagione 2024. Il vostro sostegno ha reso tutto possibile. Ai miei incredibili fan in Argentina dico ‘Muchas gracias!’. La vostra passione e il vostro incoraggiamento significano molto per me. Puntiamo a cose ancora più grandi nel 2025 e oltre”.

Alpine-Colapinto, la soddisfazione di Briatore

Soddisfazione anche da parte di Flavio Briatore: “Siamo molto contenti di aver raggiunto un accordo con la Williams per l’ingaggio di Franco Colapinto. È chiaro che Franco è uno dei migliori giovani talenti del motorsport in questo momento. È giusto dire che la sua apparizione sulla griglia di partenza della F1 lo scorso anno ha colto molti, me compreso, di sorpresa e le sue prestazioni sono state davvero impressionanti per un pilota esordiente. Abbiamo un occhio di riguardo al nostro futuro e il suo ingaggio ci permette di avere un’ottima rosa di giovani piloti a cui attingere e con cui lavorare per sviluppare la squadra in vista dei successi futuri”.

