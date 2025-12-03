Rovanpera volta pagina: "Tra un settimana primo test Super Formula, a gennaio gareggerò in Nuova Zelanda"

Terminato il Rally Arabia Saudita, Kalle Rovanperä lascia ufficialmente il WRC e guarda già alle sfide della nuova carriera nelle competizioni per monoposto. A 25 anni, il due volte campione del mondo chiude un capitolo fondamentale della sua vita sportiva con la sicurezza di aver completato ogni obiettivo che si era prefissato e annuncia i primi appuntamenti del suo 2026.

Una scalata fulminea

Rovanperä ha iniziato il suo percorso iridato conquistando il titolo WRC2 Pro nel 2019 con Škoda, prima del debutto nel team ufficiale Toyota nel 2020. L’anno successivo è arrivata la prima vittoria in Estonia, anticipo di una crescita rapida culminata nel dominio del 2022 con la nuova generazione di vetture Rally1. Risultati che gli hanno permesso di riscrivere il libro dei record del mondiale, divenendo prima il più giovane vincitore di un rally a neppure 21 anni e poi il più giovane iridato a 22 anni appena compiuti.

WRC 2022: Kalle Rovanpera (Toyota)

Il finlandese ha vinto il Mondiale anche nel 2023, mentre nel 2024 ha scelto un programma parziale, riuscendo comunque a conquistare quattro vittorie in sole sette partecipazioni. Nel 2025 è rimasto in corsa per il titolo fino all’ultimo round in Arabia Saudita, ma la stagione incostante gli ha impedito di puntare al terzo alloro.

L’addio: “Un grande capitolo si chiude”

Il Rally Arabia Saudita 2025 potrebbe essere stato il suo ultimo evento nel WRC. All’arrivo dell’ultima prova, il copilota Jonne Halttunen non ha trattenuto le lacrime. Rovanperä ha parlato con grande lucidità del proprio addio: “È stato il più grande capitolo della mia vita. Sono orgoglioso e grato per tutto ciò che abbiamo raggiunto. Alti e bassi fanno parte del viaggio. Sono grato a Jonne per tutti i bei momenti, non solo per i risultati. E a Toyota e a tutti i team in cui ho corso: un percorso così non lo fai da solo”.

WRC 2025: Ogier, Rovanpera ed Evans (Toyota)

Il due volte iridato ha ribadito di non avere alcun dubbio sulla sua scelta: “Sono felice della mia decisione. Non rimpiango nulla: ho raggiunto tutto quello che volevo”. I rally sono stati il mondo di Rovanpera, il cui padre Harri è stato protagonista nel WRC a cavallo del nuovo millennio, fin da bambino e il finlandese continuerà ad avere un occhio di riguardo per questa competizione: “Il rally rimarrà sempre nel mio cuore. È la prima cosa che ho fatto davvero nella mia vita e mi mancheranno soprattutto le persone. Continuerò a seguire il mondiale”.

Dalle prove speciali alle gare in pista: un salto nel buio

Lo scorso settembre, Rovanperä ha annunciato il passaggio alle monoposto. Il suo nuovo percorso sportivo partirà dalla Super Formula giapponese nel 2026, con l’obiettivo dichiarato di proseguire poi in Formula 2, anticamera della F1.

Kalle Rovanpera test Red Bull Ring | @Red Bull Content Pool

Una sfida radicale, che il finlandese accoglie senza paura: “Ora arrivano sfide più grandi di quelle affrontate finora. Il rally per me è sempre stato naturale, mentre questo è un salto nel buio. Sarò l’underdog, ma è proprio per questo che voglio provarci. Voglio dimostrare di avere il coraggio di farlo”.

Un inverno tutt'altro che rilassante

Dimenticata l’idea di una pausa invernale, il calendario di impegni di Rovanpera è già fitto: “Tra una settimana e mezza sarò al primo test ufficiale Super Formula a Suzuka. Poi un po’ di vacanze e a gennaio correremo tutta la serie invernale in Nuova Zelanda”.

I will be starting my single seater journey in January with Hitech in the New Zealand's Castrol Toyota Formula Regional Oceania Trophy.



The 2026 championship will race over four consecutive weekends with two rounds in New Zealand’s North Island and two in the South Island. pic.twitter.com/AS1sJvrsds — Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) December 2, 2025

Il campionato Formula Regional Oceania Trophy 2026 si svolgerà dal 9 gennaio al 1° febbraio, con quattro weekend consecutivi in Nuova Zelanda. Rovanperä guiderà una Tatuus FT-60 con motore Toyota, con il team Hitech TGR. Tra i rivali, due protagonisti della stagione 2025 di Formula 3: Louis Sharp e Freddie Slater. Per il finlandese dunque un primo test contro giovani piloti che vantano però molta più eseprienza di lui nelle competizioni monoposto.

La stagione Super Formula 2026 inizierà il 4 aprile e prevede 12 gare organizzate sui cinque circuiti principali del Giappone, tra cui Motegi, Suzuka e Fuji. Il campione in carica è Ayumu Iwasa, già membro del Red Bull Junior Team con un paio di apparizioni nelle sessioni di prove libere del venerdì in F1.

