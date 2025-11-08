Rally Giappone 2025: programma e aggiornamenti ultima giornata

Ultima giornata di gara al Rally Giappone 2025 e ancora giochi apertissimi con il duello, con vista sul titolo mondiale, tra Sebastien Ogier ed Elfyn Evans. Sono sei le speciali in programma domenica, anche se due sono brevi prove spettacolo sui 2 km scarsi della Okazaki, e tanti sono i punti in palio considerando anche classifica Super Sunday e la Power Stage. Proverà a recuperare qualcosa Kalle Rovanpera, per tenere almeno accesa una minima speranza di titolo. Si parte quando in Italia sarà da poco passata la mezzanotte, mentre la conclusione avverrà all'alba.

RALLY GIAPPONE 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS15 Nukata 1 20.23 km 08:39 00:39 SS16 Lake Mikawako 1 13.98 km 09:35 01:35 SS17 Okazaki SSS 1 1.98 km 10:53 02:53 SS18 Okazaki SSS 2 1.98 km 11:04 03:04 SS19 Nukata 2 20.23 km 12:33 04:33 SS20 Lake Mikawako 2 – Wolf Power Stage 13.98 km 14:15 06:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/11/2025