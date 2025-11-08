Rally Giappone 2025: programma e aggiornamenti ultima giornata

Sei speciali in programma nella domenica nipponica, decisive per la sfida tra Ogier ed Evans
Ultima giornata di gara al Rally Giappone 2025 e ancora giochi apertissimi con il duello, con vista sul titolo mondiale, tra Sebastien Ogier ed Elfyn Evans. Sono sei le speciali in programma domenica, anche se due sono brevi prove spettacolo sui 2 km scarsi della Okazaki, e tanti sono i punti in palio considerando anche classifica Super Sunday e la Power Stage. Proverà a recuperare qualcosa Kalle Rovanpera, per tenere almeno accesa una minima speranza di titolo. Si parte quando in Italia sarà da poco passata la mezzanotte, mentre la conclusione avverrà all'alba.
RALLY GIAPPONE 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora locale
|Ora italiana
|SS15
|Nukata 1
|20.23 km
|08:39
|00:39
|SS16
|Lake Mikawako 1
|13.98 km
|09:35
|01:35
|SS17
|Okazaki SSS 1
|1.98 km
|10:53
|02:53
|SS18
|Okazaki SSS 2
|1.98 km
|11:04
|03:04
|SS19
|Nukata 2
|20.23 km
|12:33
|04:33
|SS20
|Lake Mikawako 2 – Wolf Power Stage
|13.98 km
|14:15
|06:15
Pubblicato da Luca Manacorda, 08/11/2025
