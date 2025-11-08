WRC 2025

Rally Giappone 2025: programma e aggiornamenti ultima giornata

2 ore fa - La cronaca e i risultati dell'ultima giornata del Rally Giappone

Sei speciali in programma nella domenica nipponica, decisive per la sfida tra Ogier ed Evans

Ultima giornata di gara al Rally Giappone 2025 e ancora giochi apertissimi con il duello, con vista sul titolo mondiale, tra Sebastien Ogier ed Elfyn Evans. Sono sei le speciali in programma domenica, anche se due sono brevi prove spettacolo sui 2 km scarsi della Okazaki, e tanti sono i punti in palio considerando anche classifica Super Sunday e la Power Stage. Proverà a recuperare qualcosa Kalle Rovanpera, per tenere almeno accesa una minima speranza di titolo. Si parte quando in Italia sarà da poco passata la mezzanotte, mentre la conclusione avverrà all'alba.

RALLY GIAPPONE 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

ProvaNomeLunghezzaOra localeOra italiana
SS15Nukata 120.23 km08:3900:39
SS16Lake Mikawako 113.98 km09:3501:35
SS17Okazaki SSS 11.98 km10:5302:53
SS18Okazaki SSS 21.98 km11:0403:04
SS19Nukata 220.23 km12:3304:33
SS20Lake Mikawako 2 – Wolf Power Stage13.98 km14:1506:15
