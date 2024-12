Il Mondiale Rally cambia ancora: ecco come funziona il punteggio 2025

Il Mondiale Rally WRC cambia ancora sistema di punteggio, dopo che la novità introdotta lo scorso anno ha provocato non pochi malumori tra i protagonisti del campionato. Per il 2024, era stata introdotta una nuova assegnazione dei punti, con una prima classifica stilata al sabato sera (con i piloti che doveva terminare il rally alla domenica come condizione per ricevere effettivamente il bottino del giorno prima) a cui si sommavano i punti della classifica domenicale, oltre a quelli consueti della Power Stage finale.

WRC 2024: Sebastien Ogier (Toyota)

VEDI ANCHE

LE CRITICHE AL PRECEDENTE SISTEMA Questo sistema di punteggio aveva ricevuto numerose critiche, in particolare da Sebastien Ogier ed Elfyn Evans, in quanto poco premiante per l'effettivo vincitore dei rally che vedeva il suo vantaggio sugli avversari eroso dai tanti punti assegnati alla domenica. La Super Sunday permetteva infatti al vincitore di ottenere 7 punti, al secondo 6, al terzo 5 e via dicendo fino al punticino per il settimo classificato. A questi si sommavano i punti per i primi 5 della Power Stage, anche in questo caso progressivi dal 5 a scendere. Un bottino potenziale di 12 punti non troppo lontano dai 18 di chi era primo al sabato e magari vincitore della classifica finale, ma protagonista di una domenica magari meno competitiva per non sprecare quanto ottenuto fino a quel momento.

IL NUOVO SISTEMA Dal 2025 dunque si cambia nuovamente, evolvendo l'attuale sistema dopo aver utilizzato il 2024 per valutarlo e revisionarlo. Sparisce la classifica del sabato sera, mentre dalla nuova stagione la classifica finale di un rally premierà i primi 10 classificati con questo punteggio: 25 / 17 / 15 / 12 / 10 / 8 / 6 /4 / 2 / 1. A questi si sommeranno i punti della Super Sunday e della Power Stage, entrambe con lo stesso sistema di distribuzione: 5 punti al primo e poi a scendere fino a un punto al quinto. Dunque il nuovo bottino massimo in un weekend sarà di ben 35 punti, con maggior peso specifico per la classifica finale e minore per quella della domenica. Il riepilogo dettagliato del nuovo punteggio WRC 2025 lo trovate qui di seguito.

SISTEMA DI PUNTEGGIO WRC 2025

Pos Class. Finale Super Sunday Power Stage 1 25 5 5 2 17 4 4 3 15 3 3 4 12 2 2 5 10 1 1 6 8 7 6 8 4 9 2 10 1