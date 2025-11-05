Rally Giappone 2025: match point per Evans, ma Ogier e Rovanpera sono in agguato

Il WRC 2025 entra nella sua fase decisiva con il Rally Giappone, penultimo appuntamento della stagione, in programma dal 6 al 9 novembre. Basato a Toyota City, l’evento è considerato uno dei più complessi del calendario per le sue strade tortuose di montagna, che richiedono estrema precisione e fiducia nelle note. Gli equipaggi affronteranno 20 prove speciali per un totale di 305,34 chilometri cronometrati attraverso le prefetture di Aichi e Gifu.

La situazione in campionato

A due gare dalla conclusione, Elfyn Evans (Toyota Gazoo Racing WRT) guida la classifica Piloti con 13 punti di vantaggio sui compagni di squadra Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä, appaiati al secondo posto. Ott Tänak (Hyundai Shell Mobis WRT) conserva ancora minime speranze di titolo, anche se con 50 punti di ritardo e un massimo di 70 ancora in palio per lui servirebbe davvero un miracolo. Tra i Costruttori, Toyota si è invece già assicurata matematicamente il nono titolo della sua storia.

WRC 2025, Rally Cile: lfyn Evans (Toyota)

Il round giapponese rappresenta la prima occasione matematica per l’assegnazione del titolo: Evans potrà laurearsi campione se riuscirà a guadagnare almeno 23 punti su Ogier e Rovanperä, chiudendo così la partita prima del Rally Arabia Saudita, atto finale del Mondiale. Per il gallese sarebbe il primo titolo in carriera, ma questo scenario appare poco probabile considerando il ruolino di marcia dei suoi due principali avversari.

Rally Giappone 2025: percorso e caratteristiche

Il Rally Giappone si distingue per le sue strade strette e tortuose, spesso coperte da foglie e tratti umidi che rendono l’aderenza incostante. Le carreggiate sono delimitate da barriere, fossati e pareti rocciose, fattori che rendono essenziale la precisione di guida e la qualità delle note. Le condizioni meteo instabili hanno influenzato tutte le edizioni dal ritorno del rally nel calendario WRC avvenuto nel 2022, confermandolo come una delle sfide più insidiose dell’anno. I motori si accenderanno giovedì sera, quando in Italia sarà mattina, con la prova spettacolo. Poi, prima della mezzanotte italiana, inizierà il programma mattutino del venerdì.

Rally Giappone 2023: le auto di Adrien Fourmaux (Ford) e Dani Sordo (Hyundai)

Tra le prove più iconiche figura la Isegami’s Tunnel (SS4/5), lunga 19,66 km, conosciuta per il suo tunnel stretto e per la sua storia ricca di episodi. Nel 2022 Kajetan Kajetanowicz perse qui il titolo WRC2 a causa di un’uscita di strada, mentre nel 2023 sia Adrien Fourmaux che Dani Sordo finirono giù da una scarpata, regalando loro malgrado l'immagine iconica che vedete in questo paragrafo. Quest’anno la prova verrà disputata in senso inverso rispetto alle precedenti edizioni, rappresentando la più lunga speciale del venerdì e la terza più lunga dell’intero weekend.

Rally Giappone 2025: iscritti e curiosità

Al via sono attese 10 vetture Rally1 e 15 Rally2, tredici delle quali iscritte per i punti del WRC2. Evans ha vinto le ultime due edizioni dell’evento, mentre Thierry Neuville si impose nel 2022 nella prima edizione interamente su asfalto. Lo scorso anno, il belga chiuse sesto ma festeggiò la conqusta matematica del titolo.

WRC 2024, Rally Giappone: Neuville e Wydaeghe festeggiano il titolo | Foto: Hyundai Motorsport

Il Rally Giappone vanta una tradizione relativamente recente ma significativa. Petter Solberg vinse la prima edizione nel 2004 al volante della Subaru Impreza. Il 2025 segnerà il debutto di Oliver Solberg in questo rally: il neo-campione WRC2 - che sarà 'trasparente' ai fini dell'assegnazione dei punti di categoria - debutterà così nella gara che vide protagonista suo padre ventuno anni fa. Una nuova vittoria permetterebbe invece a Evans di diventare il più vincente nella storia dell’evento, mentre Mikko Hirvonen è l’unico altro pilota ad aver trionfato due volte (2007 e 2008, con Ford).

Rally Giappone 2025: prove speciali e orari

Giovedì 6 novembre

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Kuragaike Park SSS 2.75 km 16:05 08:05

Venerdì 7 novembre

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Inabu/Shitara 1 17.08 km 07:06 23:06 SS3 Shinshiro 1 17.41 km 08:29 00:29 SS4 Isegami’s Tunnel 1 19.66 km 10:02 02:02 SS5 Isegami’s Tunnel 2 19.66 km 13:35 05:35 SS6 Inabu/Shitara 2 17.08 km 14:53 06:53 SS7 Shinshiro 2 17.41 km 16:16 08:16

Sabato 8 novembre

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS8 Obara 1 16.44 km 07:23 23:23 SS9 Ena 1 21.25 km 08:34 00:34 SS10 Mt. Kasagi 1 21.74 km 10:05 02:05 SS11 Mt. Kasagi 2 21.74 km 12:35 04:35 SS12 Ena 2 21.25 km 14:08 06:08 SS13 Obara 2 16.44 km 15:21 07:21 SS14 Toyota City SSS 3.05 km 17:35 09:35

Domenica 9 novembre

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS15 Nukata 1 20.23 km 08:39 00:39 SS16 Lake Mikawako 1 13.98 km 09:35 01:35 SS17 Okazaki SSS 1 1.98 km 10:53 02:53 SS18 Okazaki SSS 2 1.98 km 11:04 03:04 SS19 Nukata 2 20.23 km 12:33 04:33 SS20 Lake Mikawako 2 – Wolf Power Stage 13.98 km 14:15 06:15

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/11/2025