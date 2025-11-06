Rally Giappone 2025: Rovanpera si prende la prova speciale del giovedì

Il Rally Giappone 2025 è iniziato con la breve (2,75 km) prova spettacolo all'interno del Karagaike Park. I protagonisti più attesi si sono subito messi in evidenza: Kalle Rovanpera ha iniziato la sua caccia ai punti pesantissimi per la lotta per il titolo realizzando il miglior tempo davanti a Ott Tanak, terzo l'idolo di casa Takamoto Katsuta. Distacchi ovviamente minimi in questo antipasto, con tutte le Toyota e le Hyundai racchiuse in un secondo. Più staccate le due Ford Puma, tra le quali si è addirittura infilato Oliver Solberg con la Toyota GR Yaris Rally2. La competizione entrerà nel vivo stanotte, ancora prima della mezzanotte italiana, con la SS2 che aprirà l'intenso programma del venerdì.

RALLY GIAPPONE 2025, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

A causa del fuso orario, il Rally Giappone 2025 prende il via già nella mattina italiana del giovedì con la prova spettacolo al Karagaike Park. La competizione entrerà poi nel vivo ancora prima della nostra mezzanotte, con l'avvio del programma del venerdì. Saranno sei le prove da disputare, tra cui l'iconica Isegami's Tunnel, per un totale di 108,3 km cronometrati. Nello shakedown disputato quando in Italia era appena iniziato giovedì, subito le Toyota in evidenza: Elfyn Evans è stato il più rapido davanti al padrone di casa Takamoto Katsuta e al rivale per il titolo Kalle Rovanpera.

Giovedì 6 novembre

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Kuragaike Park SSS 2.75 km 16:05 08:05

Venerdì 7 novembre

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Inabu/Shitara 1 17.08 km 07:06 23:06 SS3 Shinshiro 1 17.41 km 08:29 00:29 SS4 Isegami’s Tunnel 1 19.66 km 10:02 02:02 SS5 Isegami’s Tunnel 2 19.66 km 13:35 05:35 SS6 Inabu/Shitara 2 17.08 km 14:53 06:53 SS7 Shinshiro 2 17.41 km 16:16 08:16

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/11/2025