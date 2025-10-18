WRC 2025

Rally Europa Centrale 2025: programma e aggiornamenti terza giornata

Avatar di Luca Manacorda, il 18/10/25

2 ore fa - La cronaca e i risultati della terza giornata del Rally Europa Centrale

Altre sei speciali in programma nella giornata con più chilometri cronometrati, occhi puntati sul duello tutto Toyota

Il Rally Europa Centrale prosegue con la giornata più impegnativa, l'unica con più di 100 km cronometrati (103 per la precisione). Giornata che si apre e chiude in Germania, con nel mezzo le quattro speciali in Repubblica Ceca. Si riparte dal duello sul filo dei decimi tra Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera, importantissimo per la classifica del mondiale WRC 2025. Dietro, Elfyn Evans deve rinforzare la sua terza posizione, preziosa per lui e che taglierebbe definitivamente fuori dai giochi Ott Tanak e le residue speranze della Hyundai di conservare il titolo vinto con Thierry Neuville lo scorso anno.

RALLY EUROPA CENTRALE 2025, PROGRAMMA TERZA GIORNATA

Prova

Nome Lunghezza Ora
SS9 Made in FRG 1 14.30 km 08:15
SS10 Keply 1 21.95 km 10:35
SS11 Klatovy 1 15.57 km 11:35
SS12 Keply 2 21.95 km 14:05
SS13 Klatovy 2 15.57 km 15:05
SS14 Made in FRG 2 14.30 km 18:25
18/10/2025
toyotahyundaifordclassificaSebastien OgierKalle RovanperaRally Europa CentraleWRC 2025
