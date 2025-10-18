Rally Europa Centrale 2025: programma e aggiornamenti terza giornata

Altre sei speciali in programma nella giornata con più chilometri cronometrati, occhi puntati sul duello tutto Toyota
Il Rally Europa Centrale prosegue con la giornata più impegnativa, l'unica con più di 100 km cronometrati (103 per la precisione). Giornata che si apre e chiude in Germania, con nel mezzo le quattro speciali in Repubblica Ceca. Si riparte dal duello sul filo dei decimi tra Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera, importantissimo per la classifica del mondiale WRC 2025. Dietro, Elfyn Evans deve rinforzare la sua terza posizione, preziosa per lui e che taglierebbe definitivamente fuori dai giochi Ott Tanak e le residue speranze della Hyundai di conservare il titolo vinto con Thierry Neuville lo scorso anno.
RALLY EUROPA CENTRALE 2025, PROGRAMMA TERZA GIORNATA
Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS9
|Made in FRG 1
|14.30 km
|08:15
|SS10
|Keply 1
|21.95 km
|10:35
|SS11
|Klatovy 1
|15.57 km
|11:35
|SS12
|Keply 2
|21.95 km
|14:05
|SS13
|Klatovy 2
|15.57 km
|15:05
|SS14
|Made in FRG 2
|14.30 km
|18:25
VEDI ANCHE
Pubblicato da Luca Manacorda, 18/10/2025
Tags