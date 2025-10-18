Rally Europa Centrale 2025: programma e aggiornamenti terza giornata

Il Rally Europa Centrale prosegue con la giornata più impegnativa, l'unica con più di 100 km cronometrati (103 per la precisione). Giornata che si apre e chiude in Germania, con nel mezzo le quattro speciali in Repubblica Ceca. Si riparte dal duello sul filo dei decimi tra Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera, importantissimo per la classifica del mondiale WRC 2025. Dietro, Elfyn Evans deve rinforzare la sua terza posizione, preziosa per lui e che taglierebbe definitivamente fuori dai giochi Ott Tanak e le residue speranze della Hyundai di conservare il titolo vinto con Thierry Neuville lo scorso anno.

RALLY EUROPA CENTRALE 2025, PROGRAMMA TERZA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS9 Made in FRG 1 14.30 km 08:15 SS10 Keply 1 21.95 km 10:35 SS11 Klatovy 1 15.57 km 11:35 SS12 Keply 2 21.95 km 14:05 SS13 Klatovy 2 15.57 km 15:05 SS14 Made in FRG 2 14.30 km 18:25

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/10/2025