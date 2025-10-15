Rally Europa Centrale 2025: programma e aggiornamenti prima giornata

Dopo lo shakedown del mattino sono in programma due passaggi sui 13 km della Golf und Therme
Il Rally Europa Centrale 2025 inizierà nel pomeriggio di giovedì dalla Germania, con il primo dei due passaggi sulla Golf und Therme. Sono quasi 26 i chilometri totali in programma, per un avvio più intenso rispetto alle abitudini, dato che solitamente - tranne rare eccezioni - in questa giornata si disputa una breve prova spettacolo in notturna. Dalle 8 a mezzogiorno è in programma invece lo shakedown. Il programma si intensificherà poi venerdì, con sei speciali distribuite sulle tre nazioni che ospitano questo appuntamento: Germania, Austria e Repubblica Ceca.
RALLY EUROPA CENTRALE 2025: PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS1
|Golf und Therme 1
|12.83 km
|14:30
|SS2
|Golf und Therme 2
|12.83 km
|18:05
Pubblicato da Luca Manacorda, 16/10/2025
