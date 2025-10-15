Rally Europa Centrale 2025: programma e aggiornamenti prima giornata

WRC 2025

Il Rally Europa Centrale 2025 inizierà nel pomeriggio di giovedì dalla Germania, con il primo dei due passaggi sulla Golf und Therme. Sono quasi 26 i chilometri totali in programma, per un avvio più intenso rispetto alle abitudini, dato che solitamente - tranne rare eccezioni - in questa giornata si disputa una breve prova spettacolo in notturna. Dalle 8 a mezzogiorno è in programma invece lo shakedown. Il programma si intensificherà poi venerdì, con sei speciali distribuite sulle tre nazioni che ospitano questo appuntamento: Germania, Austria e Repubblica Ceca.

RALLY EUROPA CENTRALE 2025: PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova

Nome Lunghezza Ora
SS1 Golf und Therme 1 12.83 km 14:30
SS2 Golf und Therme 2 12.83 km 18:05
