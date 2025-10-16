Rally Europa Centrale 2025: programma e aggiornamenti seconda giornata

Giornata a suo modo storica al Rally Europa Centrale: le tre prove da ripetere due volte sono infatti distribuite in tre nazioni differenti, con gli equipaggi che dovranno così percorrere oltre 500 km in trasferimento tra Germania, Austria e Repubblica Ceca. Quelli cronometrati saranno invece circa un centinaio, con le Toyota che ripartono in testa dopo i successi ottenuti ieri da Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera. Occhi puntati anche su Elfyn Evans, il più lento tra i piloti della casa giapponese ieri, e Ott Tanak, al quale il ritorno alla i20 del 2024 non ha per ora portato grandi benefici.

RALLY EUROPA CENTRALE 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS3 Granit und Wald 1 10.86 km 08:30 SS4 Böhmerwald 1 15.27 km 09:20 SS5 Col de Jan 1 23.37 km 11:25 SS6 Col de Jan 2 23.37 km 14:45 SS7 Böhmerwald 2 15.27 km 17:20 SS8 Granit und Wald 2 10.86 km 18:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/10/2025