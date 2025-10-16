Rally Europa Centrale 2025: programma e aggiornamenti seconda giornata

Dopo l'antipasto di ieri, si riparte con due Toyota al comando, ma tutti i bis sono racchiusi in meno di 10 secondi
Giornata a suo modo storica al Rally Europa Centrale: le tre prove da ripetere due volte sono infatti distribuite in tre nazioni differenti, con gli equipaggi che dovranno così percorrere oltre 500 km in trasferimento tra Germania, Austria e Repubblica Ceca. Quelli cronometrati saranno invece circa un centinaio, con le Toyota che ripartono in testa dopo i successi ottenuti ieri da Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera. Occhi puntati anche su Elfyn Evans, il più lento tra i piloti della casa giapponese ieri, e Ott Tanak, al quale il ritorno alla i20 del 2024 non ha per ora portato grandi benefici.
RALLY EUROPA CENTRALE 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS3
|Granit und Wald 1
|10.86 km
|08:30
|SS4
|Böhmerwald 1
|15.27 km
|09:20
|SS5
|Col de Jan 1
|23.37 km
|11:25
|SS6
|Col de Jan 2
|23.37 km
|14:45
|SS7
|Böhmerwald 2
|15.27 km
|17:20
|SS8
|Granit und Wald 2
|10.86 km
|18:15
Pubblicato da Luca Manacorda, 17/10/2025
